Američke sankcije protiv Vučićeve marionete

Aleksandar Vulin je bivši ministar čitavog niza resora u Srbiji, ali još važniji je njegov sadašnji položaj šefa „Bezbednosno Informativne Agencije“ BIA, tajne službe koja je naslijedila nekadašnju Službu državne bezbjednosti. Sve to usprkos – ili možda baš zbog toga što su odlično poznati njegovi stavovi o „Srpskom svetu“, o „kriminalnom priznanju“ Kosova i uvjerenju kako je jedino utočište Srbije u sponi s Rusijom.

Ako se tome doda i u Srbiji odlično poznate Vulinove rabote u švercu narkotika, oružja i u korupciji, nije čudo što ga je i Washington stavio na popis osoba protiv koje se vode sankcije. No isto tako je jasno kako Vulin ne bi bio na čelu BIA da nije „Vučićev čovjek“ i kako je njegovo uvrštenje na popis i jasna poruka samom predsjedniku Srbije.

Potpredsjednik Europskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak utoliko vjeruje kako će se Vučić ipak riješiti tog tereta: "Vjerujem da u kratkom roku neće biti uklonjen, ali mislim da na srednji rok on ne može ostati na toj poziciji. Veza i komunikacija BIA sa zapadnim službama su od presudnog značaja za mnogo stvari; za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala...”

Test za Srbiju

Potpredsjednik Europskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak Foto: Media Center

Ali vjeruje kako takve operativne suradnje službi sigurnosti neće biti dok je na čelu BIA netko tko je na crnoj listi SAD. "Ta suradnja je već sada zamrznuta. Onda se postavlja pitanje kako će europske službe koje rade s američkim reagirati na to. Kompromitirana osoba kao što je Vulin ne može ostati na čelu organa kao što je BIA, a da ona radi svoj zakonski posao. Te dvije stvari su zajedno nemoguće i to će se prije ili kasnije morati promijeniti”, smatra Međak.

Bivši veleposlanik Srbije pri EU i u Portugalu Duško Lopandić procjenjuje kako su američke sankcije protiv Aleksandra Vulina na neki način test buduće politike Srbije: "Srbija se, kao što znamo,izbjegava jasno odrediti kad su u pitanju aktualni odnosi sa Zapadom na jednoj i s Rusijom na drugoj strani. U tom smislu je pozicija gospodina Vulina specifična, imajući u vidu njegovo otvoreno i dugotrajno prorusko i antizapadno djelovanje, kao i njegovu bliskost s vrhom vlasti tj. s predsjednikom Vučićem. Dakle, ove (sankcije) su s jedne strane povezane s biografijom Aleksandra Vulina i kriminalom kao što su trgovina drogom i oružjem. S druge strane, ovdje se radi - kao što je i sam Vučić rekao - o 'političkom pitanju'”, smatra Lopandić.

Vučića istjerati na čistac

Bivši veleposlanik Srbije pri EU i u Portugalu Duško Lopandić Foto: Media Center

Tu smatra kako je cilj tih sankcija SAD zapravo jasno pokazati što je politika Srbije, odnosno "Vučića istjerati na čistinu”. "Da li će on to uraditi, ne može se znati. Ali vidimo da, kada je riječ o sankcijama Rusiji, on do danas to nije uradio. Ovo je na neki način povećanje pritiska da se Srbija opredijeli”, kaže Lopandić. Znači li to smjena Vulina na čelu BIA? Lopandić to ne može procijeniti obzirom na “svjesno nejasnu politiku” koju Vučić vodi u ovakvim situacijama, ali i zbog očigledne bliskosti Aleksandra Vulina i predsjednika Srbije.

Frakcija socijaldemokrata Europskom parlamentu pozdravila je odluku SAD uvesti sankcije protiv Vulina i pozvala EU neka učini isto. U njihovom priopćenju se ističu proruski stavovi Aleksandra Vulina kojeg utoliko smatraju “Putinovim eksponentom u Srbiji”.

Lopandić se slaže da bi krivična djela za koja se tereti Vulin, kao i njegovi proruski stavovi mogli dodatno ugroziti već ionako usporenu europsku integraciju Srbije: "Indikativno je kako se američke sankcije često pojavljuju prije europskih sankcija. Vulin se svojim djelovanjem potrudio privući pažnju: on se već dugo zalaže da Srbija odustane od orijentacije prema EU. I to je jedan od pokazatelja te dvosmislenosti Vučićeve politike.”

Pravimo se da nije ništa

Usprkos svim provokacijama, u Srbiji se ne vjeruje kako će EU i EK bitno promjeniti politiku prema Srbiji - barem ne u ovom sastavu EK Foto: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Bivši diplomat Srbije ukazuje kako zahtjev i europskih sankcija protiv Vulina za sad dolazi samo od socijaldemokrata. "Ipak, opće uzevši i već neko vrijeme je činjenica kako je slika Srbije u Europskom parlamentu sve tamnija. To je posljedica međunarodne politike Srbije, ali i kadrovskih rješenja u unutrašnjoj i u vanjskoj politici koja su prilično zbunjujuća”, smata Lopandić.

Vladimir Međak vjeruje da je poruka socijaldemokrata u Europskom parlamentu kako Srbija mora konačno početi poštivati vrijednosti na kojima počiva EU: “Vulin je čovjek koji je više puta EU povezivao s Trećim Reichom, ali tada iz EU nikakvih reakcija nije bilo. To je jedna od stvari koja se mora staviti na račun samoj EU. Jer činjenica je da je pozicija u kojoj se Srbija danas nalazi nešto što se kuhalo mnogo godina i na što su EU i pogotovo europski pučani, zatvarali oči čak i kad bi netko potegao to pitanje”.

Potpredsjednik Europskog pokreta u Srbiji ne vjeruje kako će doći do bitnije promjene politike EU prema Srbiji u ovom sastavu europskog povjerenstva, dakle možda tek nakon izbora Europske komisije u studenom 2024. godine. "Do tada mislim da će i EK i EU voditi politiku, da tako kažem, business as usual.”

Nema više govora o EU

Aleksandar Vulin se pobrinuo za novu provokaciju Europske unije nakon što je dvije studentice iz BiH koje su na dan obljetnice genocida u Srebrenici preko društvenih mreža poslale poruke podrške Ratku Mladiću pozvao neka studij nastave na Akademiji za nacionalnu bezbednost u Beogradu. Hoće li to imati posljedice za Srbiju i biti spomenuto u redovitim izvješćima EK o napretku Srbije u eurointegraciji? Bruxelles redovito upozorava Srbiju neka prestane veličati osobe koje su punovažnim presudama osuđene za ratne zločine.

EU neprestance upozorava Srbiju neka prestane veličati osuđene ratne zločince i ova provokacija Vulina je tek jedna u čitavom nizu Foto: OLIVER BUNIC/AFP

Međak se slaže kako je taj Vulinov potez "nastavak snižavanja ugleda Srbije”, ali i da se na ta izvješća EK u Srbiji sad još rijetko tko uopće obazire: "Nekada je čitava javnost u Srbiji čekala ta izvješća, sada više nitko i ne zna da su objavljeni. Izvješća Europske komisije i čitav koncept pristupa EU je u Srbiji jednostavno uklonjen s dnevnog reda”, procjenjuje Međak.

Dodaje kako je Vulinov potez svakako skandal, ali i podsjeća i kako su borba protiv korupcije i vladavina prava ključni uvjeti pristupa Srbije EU: "Sad imamo situaciju da je direktor BIA stavljen pod sankcije SAD pod teškim optužbama. Ne vjerujem da će u Srbiju protiv njega biti provedena niti adekvatna istraga. U tom svjetlu ovaj Vulinov potez pada na listi problema”, zaključuje Međak.

Vulin govori što Vučić ne smije javno

Lopandić podsjeća kako je Vulin i ranije, dok je bio ministar obrane i unutrašnjih poslova Srbije, bio neka vrsta neslužbenog Vučićevog glasnogovornika, posebno kad je riječ o pitanjima "radikaliziranja odnosa Srbije s Hrvatskom, BiH i s Kosovom.

"Znamo i njegovu priču o 'Srpskom svetu', dakle u pitanjima o kojima Vučić se nije htio jasno izraziti. Jasno da Vulin to ne bi govorio da za to nema ovlaštenje od Vučića”, kaže bivši ambasador Srbije.

Na listi je Vulin, ali zapravo je jasno kome je poruka upućena. Foto: OLIVER BUNIC/AFP/Getty Images

Njegova je procjena kako je Vučić sad na neki način povukao Vulina i postavio ga na položaj šefa BIA, dakle na poziciju gdje mu nije dozvoljeno previše javnog izražavanja. "Ipak, Vulin je nastavio neke svoje jasne proruske aktivnosti, na primjer bio je više puta u Moskvi. On svojim djelovanjem očigledno nanosi štetu međunarodnoj poziciji Srbije, posebno u pitanjima državne sigurnosti, ali i zato što predstavlja sliku režima koji svjesno izbjegava opredijeliti se između Zapada i Rusije”, smatra Duško Lopandić.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu