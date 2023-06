Alexis Tsipras podnio ostavku

Bivši grčki premijer i trenutni vođa oporbe podnio je ostavku na dužnost predsjednika stranke SYRIZA. On je Grčku vodio u vrijeme dužničke krize i riješio spor sa S. Makedonijom oko imena. Ali zacijelo ostaje u politici.

Bivši grčki premijer Alexis Tsipras često zna iznenaditi. Četiri dana nakon parlamentarnih izbora u Grčkoj podnio je ostavku kao predsjednik lijeve stranke SYRIZA. Time je preuzeo odgovornost za poraz svoje stranke. Syriza je u nedjelju dobila 17,8 posto glasova. Prije četiri godine je dobila više od 31 posto.

Potpuno neočekivano je Tsipras sazvao konferenciju za medije i odustao od uloge vođe oporbe. U grčkim medijima nitko nije računao s tako brzom ostavkom. „Syriza je sad završila veliki povijesni ciklus, idemo zajedno otvoriti novi ciklus", pozvao je Tsipras članove svoje stranke.

Bit će to ciklus u kojem on neće biti na čelu stranke. Na predstojećim izborima za šefa stranke on neće kandidirati. Ali, bit će na kongresu stranke, rekao je Tsipras, dodavši da ima potpuno povjerenje što se tiče potencijala stranke da izabere sposobno vodstvo. U govoru je rekao da u životu postoje trenuci kad se moraju donijeti važne odluke te da je takav trenutak sad došao za njega i njegovu stranku. Istovremeno je naglasio da je dobro razmislio o tom potezu. Cilj je obnova Syrize, pri čemu se mora ispravno tumačiti znakove vremena i na sve izazove prikladno reagirati.

Još prije dva tjedna Tsipras je vjerovao u uspjeh Syrize na parlamentarnim izborima Foto: Michalis Karagiannis/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

Od marginalne do vladajuće stranke

Tsipras je rekao da je ponosan na „često opasno putovanje" koje je poduzeo s drugaricama i drugovima. „Syriza je prva lijeva stranka u Europi koja je u jednoj članici EU-a preuzela poslove vlade. Ja sam bio prvi lijevi predsjednik vlade u Europi." Svoj emocionalni govor je završio riječima: „Nova Syriza može ponovo biti nada u bolju budućnost." Toj svrsi služi i njegova odluka o ostavci, rekao je Tsipras.

Tsiprasova iznenađenja su počela 2006. kad je kandidirao za gradonačelnika Atene s listom „Otvoren grad". Imao je 32 godine i bio gotovo nepoznat, ali je osvojio 10,5 posto glasova. To je bio dotad najveći uspjeh ljevice u grčkom glavnom gradu. Nakon toga je cijela Grčka znala tko je Tsipras.

S 34 godine je izabran za predsjednika stranke Synaspismos. Stranka reformiranih komunista osvojila je na parlamentarnim izborima 2007. pet posto glasova. Na odluku za mladog Tsiprasa tada se gledalo s prezirom.

Izgubljena bitka protiv Schäublea

Nakon toga je za nekoliko godina uspio od male stranke Synaspismos stvoriti vladajuću stranku. Na izborima 2012. nova, radikalnija stranka Syriza osvojila je 26,9 posto glasova i postala druga najjača stranka u grčkom parlamentu.

Na Europskim izborima 2014. godine Tsipras je bio vodeći kandidat Ljevice i u cijeloj Europi je postao poznat kao revolucionar kad se u vrijeme dužničke krize i europskog diktata štednje odlučio suprotstaviti njemačkom ministru financija Wolfgangu Schäubleu. U tomu nije uspio.

Grci su masovno prosvjedovali protiv mjera štednje, ali otpor nije uspio Foto: picture-alliance/dpa/Y. Kolesidis

Ali je s tom politikom u Grčkoj na izborima 2015. Syriza osvojila 36 posto glasova. Tsipras je postao prvi lijevi grčki premijer. Istina, u koaliciji s desno-populističkom strankom Neovisni Grci (ANEL).

Tsipras i njegovi drugovi su tada mislili da mogu uvjeriti ministre financija EU-a da odustanu od diktata štednje i nametnutog takozvanog reformskog programa. Ali su se prevarili.

Vlada nije bila korumpirana

Pritisak da Grčka napusti EU postao je izuzetno velik. Tsipras je pokušao spasiti stvar jednim čudnim referendumom u kojem su Grci trebali odlučiti prihvaćaju li reforme koje je nametala Europska unija. U ljeto 2015. je referendum dobio neočekivano veliku podršku, Grci su odbacili reforme, ali je na kraju Tsipras morao popustiti. I potpisati treći paket za spas Grčke. Time je završena grčka pobuna.

Nakon toga je Tsipras podnio ostavku na dužnost predsjednika grčke vlade, ali je opet pobijedio na izborima u rujnu 2015. Druga Tsiprasova vlada, opet u koaliciji s ANEL-om, ispunila je uvjete vjerovnika i izvela zemlju 2018. iz europskog zaštitnog kišobrana. Uspjelo joj je poduprijeti one najslabije u grčkom društvu. I ta vlada nije bila korumpirana – kao što je inače u Grčkoj uobičajeno. Ali, važne reforme na razini države ni ta vlada nije poduzela.

Alexis Tsipras i Zoran Zaev nakon sklapanja povijesnog sporazuma o imenu Sjeverne Makedonije Foto: Maja Zlatevska/AFP/Getty Images

Najveća zasluga

U vanjskoj politici Alexis Tsipras je bio izuzetno hrabar - i uspješan. Skupa s makedonskim predsjednikom vlade Zoranom Zaevom riješio je povijesni prijepor oko imena te bivše jugoslavenske republike, koji je izgledao nerješiv, jer se i jedna pokrajina u sjevernoj Grčkoj zove Makedonija.

Prespanski sporazum, kojim je Makedonija nazvana Sjeverna Makedonija, bio je povijesna odluka za mir i stabilnost cijele jugoistočne Europe. I gotovo jedina stvarno dobra vijest na Balkanu u više od tri desetljeća.

Alexis Tsipras sad ima 49 godina. Premlad je da bi išao u političku mirovinu. Čime će se u budućnosti baviti još nije poznato. Vrlo vjerojatno će se idućih dana ponajprije igrati sa svojom djecom.

