Albanski premijer u pohodu protiv "zlokobnih" medija

Albanski premijer Edi Rama je upravo 8. Konferenciju OESS-a o slobodi medija u Tirani iskoristio kao priliku da upozori kako internetski mediji mogu nanijeti štetu "na isti način kao i nacistička propaganda, pedofilija i terorizam".

"Kada pokušate zamisliti što bi nacistički propagandni stroj učinio svijetu s ovolikom slobodom govora, to šokira", rekao je Rama. "Ili čak i ne pokušavajući to uopće zamisliti, procijenite štetu koja se u svakodnevnom životu događa od izvora zla na ovom svijetu: terorizma, fundamentalizma, pedofilije, bolesti suvremenog društva koji kroz slobodu medija (...) mogu utjecati na mnoge osobe i skupine kao i one nemoćne u našem društvu", izjavio je albanski premijer.

Neosporno, na internetskim medijima ima nedopustivih sadržaja, ali albanski premijer to očito koristi kao izliku za cenzuru.

Makar neprihvatljivih stavova na internetu neosporno ima, Gjergj Erebara, novinar koji radi za Balkansku istraživačku mrežu BIRN Albanija, upozorava kako da Rama koristi ovo gledište kao izgovor za opravdanje zakona kojim se u Albaniji uvelike ograničava sloboda medija. Još 2018. je Rama krenuo u "rat" protiv internetskih medija i uveo kaznu za "klevetu".

Izlika za cenzuru

Albanski novinar Gjergj Erebara

"Ramina izjava je nametnuti i ne baš uvjerljiv pokušaj opravdati njegovo uvjerenje kako je sloboda medija 'pretjerana' i da se već unaprijed država mora baviti zloupotrebom slobode izražavanja. I dalje tvrdi kako je to nesporazum gdje ga smatramo nadobudnim diktatorom, dok on zapravo ima dobre namjere jer nas želi zaštititi od nacizma ili djecu od pedofilije."

Erebara je uvjeren da se ta "dobra namjera" već pokazala kao najobičnija cenzura: "Rama je kroz svoju političku karijeru pokazao svoju želju nadzirati sve vrste medija. Novinari to znaju i svjedoci su činjenice da je njegov model medijske korupcije koja ima pristup javnom odlučivanju, glavni faktor koji je doveo do kontinuirane degradacije medija u Albaniji u posljednjih 15 godina.“

Erebara upozorava kako je i Agencija za medije i informiranje koja je nedavno osnovana u Albaniji, "formalizacija onoga što je vlada dosad nezakonito učinila".

Tužba čak i bez izgleda na uspjeh

Odvjetnik Dorian Matilija

Dorian Matlija je iskusni albanski odvjetnik koji posljednjih 11 godina preko udruge Res Publica zastupa novinare u slučajevima tužbi. Kaže kako trenutno on i njegove kolege rade na čak 50 slučajeva,a najviše je tužbi zbog navodne "klevete". No i te tužbe su se promijenile: već je poznat termin SLAPP što znači kako je riječ o "strateškoj tužbi protiv sudjelovanja javnosti" gdje tužitelj čak niti ne vjeruje kako ima izgleda u uspjeh, ali je smisao tužbe potrošiti vrijeme i resurse novinara kako bi obeshrabrili druge novinare pisati kritično o utjecajnim političarima ili poduzetnicima. Drugi trend su klevetničke kampanje kojima se onda u drugim medijima iz interesa koji nisu medijski nastoji naštetiti ugledu i vjerodostojnosti novinara u javnosti”, kaže Matlija za DW.

Matlija konstatira kako se u Albaniji zapravo danas vodi manje tužbi protiv novinara jer i tamošnji sudovi uglavnom pozitivni prema medijima, a tu su i jasne odluke europskih sudskih instanci o slobodnom radu novinara. No to tek znači da je bitka protiv novinara postala rafiniranija gdje se koriste naizgled manje brutalne, ali zapravo štetnije metode širenja autocenzure među novinarima.

No i sudovi su očito izloženi političkom pritisku, osobito kad on dolazi sa samog političkog vrha ili utjecajnog poduzetnika. Matlija kao primjer navodi tužbi premijera Edija Rame, koji su po njegovom mišljenju, uvelike prihvaćeni pred sudovima makar su tužbe i više nego kontroverzne.