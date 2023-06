Air Defender 23: najveći zračni manevri u povijesti saveza

To je nesumnjivo najveći izazov za njemačko ratno zrakoplovstvo u posljednjih nekoliko desetljeća: nakon četiri godine priprema, sljedećeg tjedna započinje NATO-ov zračni manevar Air Defender 23. Riječ je o najvećoj vježbi takve vrste u postojanju ovog vojnog saveza. Od 12. do 23. lipnja Njemačka će biti logističko središte. U određenim trenucima će 250 zrakoplova biti stacionirano na šest vojnih aerodroma u zemlji. U vježbu je uključeno ukupno 25 zemalja. Samo SAD šalje 100 letjelica preko Atlantika. U zraku će se krizna situacija simulirati u tri zone leta: iznad sjeverne Njemačke i Sjevernog mora, na istoku i u manjem pojasu u južnoj Njemačkoj. Te su zone će naizmjenično biti zatvorene za civilni zračni promet na nekoliko sati dnevno.

Održati redoviti red letenja u civilnom prometu tijekom vježbe jedan je od najvećih izazova. Jer nebo iznad Europe s Njemačkom u središtu jedan je od najprometnijih zračnih prostora na svijetu. Stručnjaci za zrakoplovstvo stoga sa zanimanjem prate može li paralelno s Air Defenderom 23 civilni zračni promet nastaviti funkcionirati bez većih prekida. Tijekom deset dana manevara, njemačke zračne luke također će produžiti svoje radno vrijeme i noću. "Zato se nadam, da, ako sve ove mjere stupe na snagu, neće biti otkazivanja letova", kaže po činu najviši pilot njemačkog ratnog zrakoplovstva Ingo Gerhartz. No inspektor zračnih snaga ne želi unaprijed isključiti kašnjenja u dolascima i odlascima.

Ingo Gerhartz -"Vježbe nisu uperene protiv nikoga" Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Nema otkazivanja letova, ali su kašnjenja neminovna

Ni u udruzi europskih zrakoplovnih prijevoznika "Airlines for Europe" ne očekuju otkazivanja letova. Ali postoji "mogućnost da će biti kašnjenja", ali ona, prema trenutnim procjenama, ne bi smjela biti velika, rekao je za DW Kevin Hiney, glasnogovornik ove organizacije sa sjedištem u Bruxellesu. Međutim, interakcija civilnih letačkih operacija s NATO-vježbom je "živa situacija" i toga putnici moraju biti svjesni i uračunati i moguće poteškoće.

Njemački zrakoplovni stručnjak Clemens Bollinger u razgovoru za DW podsjetio je na posebnost njemačke kontrole zračnog prometa u usporedbi s drugim zemljama Europe: rad civilnih i vojnih kontrolora zračnog prometa ovdje je integriran već 30 godina - upravo zbog toga što je njemački zračni prostor toliko opterećen.

I dok npr. francuske zračne snage redovito blokiraju cijele zone letova za civilni promet tijekom svojih vježbi, civilni i vojni letovi iznad Njemačke svakodnevno se međusobno koordiniraju. Kontrolori zračnog prometa u stalnom su kontaktu sa svojim kolegama u zračnim snagama. "Ali svi znamo da postoje mnogi čimbenici koji mogu uzrokovati kašnjenja, poput oluje ili prevelikog prometa", kaže Bollinger. Drugim riječima, zrakoplovstvo je vrlo složeno: dodaju li se drugi ometajući čimbenici tijekom Air Defendera 23, odgode se teško mogu isključiti. Pogotovo ako se uzme u obzir da je civilni promet u Europi sada gotovo jednako opsežan kao i prije pandemije koronavirusa.

Vježbe i u zraku i na kopnu Foto: Sherifa Kästner/Bundeswehr

Odvraćanje usred redovnih civilnih operacija

U svakom slučaju: vježbom Air Defender usred redovnog civilnog prometa, NATO također želi poslati politički signal odvraćanja kroz pokazivanje sile, kaže Torben Arnold iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP) u intervjuu za DW. "Naravno, to šalje jasan signal koji poručuje da su, čak i ako je ovaj zračni prostor izuzetno prometan, spremni pokazati da će braniti svaki centimetar teritorija NATO-a", kaže Arnold.

Više od 10.000 vojnika sudionika iz zemalja NATO-a proći će kroz brojne pripremljene situacije. I to ne samo u zraku nego i na tlu: "Evakuacija s aerodroma" također je dio rutinske vježbe, kaže Ingo Gerhartz, inspektor njemačkih zračnih snaga. Ova je vježba očito dodana rasporedu manevara nakon kaotičnih dana u zračnoj luci u Kabulu 2021., kada su SAD i njegovi saveznici naglo okončali misiju u Afganistanu.

Ostali scenariji su potpora kopnenih trupa iz zraka, borba na nebu protiv neprijateljskih zrakoplova, ali i presretanje projektila srednjeg dometa od strane borbenih bombardera. S nevidljivim bombarderom F-35 američke oružane snage šalju preko Atlantika najmoderniji borbeni zrakoplov Atlantskog saveza. SWP stručnjak Arnold kaže da se obrana od neprijateljskih podmornica ili brodova također vježba iznad Sjevernog mora. Jer: „neprijatelj ne vreba samo s kopna nego i s mora".

Veleposlanica SAD-a u Njemačkoj Amy Gutmann Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA/picture alliance

NATO manevri tijekom ukrajinske protuofenzive: slučajnost?

Očito je da mnogi u Europi kada pomisle na tog "neprijatelja", pomisle na Rusiju i njenu napad na Ukrajinu koji traje od 24. veljače prošle godine. To se nameće samo po sebi. Međutim: prilikom predstavljanja planova za Air Defender 23 medijima u Berlinu, inspektor njemačkog zrakoplovstva Ingo Gerhartz pokušao je na sve načine ne izbjeći pomisao da se radi o neprijatelju koji dolazi s istoka.

No to je na istoj konferenciji za medije preuzela veleposlanica Sjedinjenih Država u Njemačkoj, Amy Gutmann."Danas je prevencija kroz pripremu važnija nego ikad", rekla je. SAD i njegovi saveznici u NATO-u igraju na kartu odvraćanja s potencijalno ne sasvim nepoželjnim nuspojavama. Izvidnici ruskih oružanih snaga također će proučavati i biti zaokupljeni manevrima NATO-a i to u trenutku kada ukrajinska vojska sve češćim napadima vrši sve veći pritisak na ruske agresore.

