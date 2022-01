Afera Pegasus: Prve tužbe protiv Mađarske

Szabolcs Panyi je u proljeće 2021. saznao da je na njegovom pametnom telefonu instaliran špijunski softver Pegasus. Znalo se da taj softver može mnogo više od običnog prisluškivanja i snimanja razgovora. On ima pristup svim podacima s telefona i može neprimjetno uključiti kameru i mikrofon. „Osjećao sam se kao da su mi provalili u stan ili ured, kao da su na sve strane tajno postavili mikrofone i kamere i da me prate i do kupaonice“, kaže mađarski istraživački novinar.

Panyi radi za investigativni portal Direkt36 iz Budimpešte. On je jedna od više desetaka osoba koje mađarska država prati uz pomoć softvera Pegasus – i to protuzakonito. Naime, oni nisu ni teški kriminalci ni teroristi za čije praćenje je softver predviđen. Oni su samo bili neugodni za vladavinu Viktora Orbana, jer su istraživali aktivnosti vlasti ili su bili politički aktivisti.

U srpnju 2021. je jedna međunarodna istraživačka mreža objavila 50.000 telefonskih brojeva širom svijeta koji su obrađivani izraelskim softverom Pegasus. U Mađarskoj je 300 brojeva bilo pogođeni elektronskim praćenjem – špijunirani su novinari, odvjetnici, politički aktivisti, poduzetnici pa i jedan bivši ministar.

Bolja kontrola tajnih službi

Sada, pola godine nakon izbijanja afere, šest praćenih osoba, među kojima je Panyi, tužili su mađarsku državu. To je prva takva tužba u EU-u. Osim pred mađarskim sudovima oni će cijelu stvar iznijeti i pred institucijom za zaštitu osobnih podataka NAIH kao i pred državnim tužiteljem u Izraelu. Njih će zastupati Društvo za prava na slobodu (TASZ), jedna od najvažnijih mađarskih organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i izraelski odvjetnik Eitay Mack. TASZ je sve ovo predstavio u Budimpešti u petak (28.01.2022.) i postavio posebnu web-stranicu na internetu.

„Želimo da ljudi koje prate softverom saznaju koje podatke o njima imaju tajne službe", rekao je odvjetnik pri TASZ-u, Adam Remport. On je dodao da je osim toga cilj te organizacije bolja kontrola tajnih službi u Mađarskoj. To je važno i Szabolcsu Panyiju: „Sadašnja regulativa je do te mjere spužvasta i široka, da u Mađarskoj svatko može biti špijuniran".

Prodaja usprkos sumnjama

U Izraelu odvjetnik Mack namjerava državnom tužilaštvu podnijeti zahtjev za pokretanjem sudskog postupka protiv privatnog proizvođača softvera NSO Group i protiv izraelskog Ministarstva obrane. Ovaj odvjetnik je to već bezuspješno pokušavao zbog primjene softvera u Meksiku. Ali on ne odustaje: „Pegasus je prodan mađarskoj državi, iako su postojale mnoge nedoumice oko lošeg stanja u području vladavine prava. Zato ću pokušati tužiti izraelsko Ministarstvo obrane zbog nesprječavanja kaznenog djela i povrede prava na privatnost!", kaže izraelski pravnik.

Szabolcs Panyi

Pegasus u Poljskoj

Na početku „Afere Pegasus“ smatralo se da je jedino Mađarska na ovaj način koristila softver za špijuniranje vlastitih građana. Ali koncem 2021. otkriveno je da je i u Poljskoj tamošnja vlada, u kojoj dominira stranka Pravo i pravda (PiS), radila isto. U obje zemlje su vlade indirektno priznale da su pomoću softvera špijunirale građane. U Mađarskoj je u studenom 2021. to novinarima slučajno priznao jedan visoki dužnosnik vladajućeg Fidesza, rekavši da je mađarsko Ministarstvo unutarnjih poslova kupilo softver. Nedugo nakon toga je mađarsko Državno tužilaštvo izjavilo da to „ne odgovara činjenicama”.

Ali nema sumnje da su mađarski premijer Viktor Orban i tadašnji izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koje povezuje dugogodišnje prijateljstvo, sklopili dogovor o izraelskoj prodaji softvera Mađarskoj, vjerojatno prilikom susreta u Budimpešti 2017.

Zajednički neprijatelj Soros

Orban i Netanjahu imaju zajedničkog neprijatelja: američkog milijardera mađarsko-židovskog podrijetla Georgea Sorosa koji potpomaže aktivnosti civilnog društva. Ova dva političara uvijek jedan drugom pomažu: Mađarska stalno blokira rezolucije Europske unije koje su kritične prema Izraelu. A Netanjahu zauzvrat potvrđuje da je Orbanova vlada uzorna u borbi protiv antisemitizma, iako su vladine kampanje protiv Sorosa često antisemitski obojene. "Izrael je platio veliku cijenu za podršku Mađarske, pokrivajući antisemitizam Orbanove vlade“, kaže Mack. On je uvjeren da je korištenje Pegasusa u Mađarskoj plod suradnje Netanjahua i Orbana. „Taj softver za špijunažu je instrument izraelske diplomacije", kaže Mack.

Izvjesna paranoja u sustavu

I izraelski odvjetnik i mađarski pravnik Adam Remport znaju da bi sudski postupak mogao potrajati godinama. Mack kaže da neće odustati od namjere da Izrael sudski odgovara za izvoz oružja, pa i cyber- oružja kao što je Pegasus u autokratske zemlje. Remport naglašava da će TASZ, ako treba, ići do Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu: „Presuda pred tim sudom imala bi sveeuropski značaj“.

Szabolcs Panyi i njegovi kolege iz investigativne platforme Direkt 36 su u međuvremenu stalno otkrivali nove slučajeve zlouporabe špijunskog softvera u Mađarskoj. Pritom se nije radilo samo o kritičarima režima. U prosincu prošle godine objavljeno je da je na ovaj način špijunirano osiguranje predsjednika države Janoša Adera, bliskog suradnika Viktora Orbana. "Kada sad vidimo da špijuniraju čak i ljude iz Orbanove okoline, onda se mora konstatirati da čak i unutar sustava postoji izvjesna paranoja”, kaže Panyi.

