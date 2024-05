AfD i mediji - također pitanje slobode medija

Sloboda medija i sloboda izražavanja mišljenja zajamčene su njemačkim ustavom. Medijski pejzaž temelji se na dvostrukom sustavu: postoje javni i privatni mediji. Prvi se uglavnom financiraju iz pretplate koju svako kućanstvo u Njemačkoj mora plaćati. Ostali se oslanjaju na prihode od oglašavanja i prodaju svojih proizvoda.

Poseban slučaj je Deutsche Welle (DW): medijska kuća za inozemstvo dobiva novac od poreza iz proračuna državnog ministra za kulturu i medije (BKM). Kao i svi drugi javni emiteri, DW je dužan sveobuhvatno i uravnoteženo izvještavati o svim relevantnim temama. To prate kontrolni odbori u kojima sjede predstavnici društveno relevantnih skupina: ljudi iz politike, kulture, ekonomije, znanosti, sporta, vjerskih zajednica, sindikata.

AfD protiv "prisilnog financiranja” javnih medija

Kada bi odlučivala Alternativa za Njemačku (AfD), koju je Ustanova za zaštitu ustavnog poretka djelomice svrstala u desničarske ekstremističke, javni RTV u postojećem obliku ne bi imao budućnost: "Njegovo prisilno financiranje mora se odmah ukinuti i pretvoriti u plaćenu televiziju", traži AfD u svom stranačkom programu.

Stranka se u izvještavanju stalno osjeća zakinutom. Ova optužba se odnosi i na privatne medije. Često se iz stranke može čuti kako njezini članovi bivaju rijetko pozivani u televizijske emisije. Činjenica je: na to nitko nema pravo, odluke donose urednički timovi. Ovo je također dio slobode medija i slobode izražavanja.

Razne teme: špijunaža, desničarski ekstremizam, Björn Höcke

Činjenica da je AfD zanemaren mogla bi biti potpuno netočna, pogotovo u 2024. Ta stranka je tema već i zbog toga jer joj ankete predviđaju dobre rezultate na europskim izborima u lipnju i na izborima u tri njemačke savezne pokrajine koji se održavaju u rujnu. Međutim, njezina sve veća radikalizacija i navodna umiješanost u slučajeve špijunaže, posebice s Kinom, kao i njezin odnos s Rusijom, također su često u udarnim vijestima.

Björn Höcke je jedan od najpoznatijih pripadnika AfD-a. Foto: dpa

Ključna riječ ekstremizam: desničar AfD-a Björn Höcke sada je vjerojatno prilično poznat i izvan Njemačke - barem u krugovima zainteresiranim za politiku. Ova pretpostavka se vjerojatno ne odnosi na Bodoa Ramelowa. S obzirom na njihove funkcije, međutim, trebalo bi biti obrnuto: Höcke je od 2014. šef Zastupničkog kluba oporbenog AfD-a u parlamentu njemačke savezne pokrajine Tiringije. Ramelow je od 2014. s kraćim prekidom premijer te savezne pokrajine.

Premijer Tiringije u sjeni svoga protukandidata

To da je Höcke više poznat ima druge razloge: on slovi kao najutjecajniji desničarski ekstremist unutar AfD-a. U medijima to igra veću ulogu od nimalo banalne činjenice da je Ramelow prvi i jedini njemački premijer jedne savezne pokrajine koji dolazi iz stranke Ljevice.

Höcke sanja o tome da nakon izbora u toj saveznoj pokrajini u rujnu postane Ramelowov nasljednik. To je – grubo skicirano – političko stanje. Osim toga, AfD-ovac, koji je pod nadzorom njemačke Ustanove za zaštitu ustavnog poretka, navodno je javno koristio zabranjeni slogan nacističke borbene organizacije "Sturmabteilung" (SA) i za to je optužen pred pokrajinskim sudom u Halleu.

Razgovarati o AfD-u - ili s njim?

U medijima se to odražava ovako: o premijeru Ramelowu tek se marginalno izvještava izvan Tiringije, dok je njegov protivnik prisutan na svim kanalima. Međutim, Höcke je obično objekt, a rijetko subjekt: pa se o njemu više razgovara nego s njim. To se odnosi i na njegovu stranku.

Mario Voigt (desno) i Björn Höcke sučelili su gledišta na televiziji Foto: Martin Lengemann/WELT/dts Nachrichtenagentur/IMAGO

A sada je bila kontroverzna premijera na njemačkoj televiziji: Höcke se uživo borio s kršćanskodemokratskim (CDU) glavnim kandidatom Mariom Voigtom, koji je čak i u Tiringiji slabo poznat. Privatna televizijska kuća Welt-TV, koja se financirana od oglašavanja, planirala je za to 45 minuta u udarnom večernjem terminu. Na kraju je razmjena udaraca trajala znatno duže od sat vremena.

Između prosvjetljenja i spektakla

Danima prije emisije ovaj susret je bio organiziran poput spektakla u boksačkom ringu i bio je stalna tema u medijima. Magazin Der Spiegel smatrao je da je to greška od samog početka: "Naravno da će nakon ove 71 minute Höcke mnogima djelovati nešto normalniji i društveno prihvatljiviji nego prije."

Politolog Oliver Lembcke sa Sveučilišta u Bochumu to vidi sasvim drugačije: "Stalno bježanje, nepozivanje i isključivanje AfD-a uvijek iznova istim frazama iz perspektive opasnosti dovelo je do toga da se Höcke mogao pretvoriti u svojevrsnog čarobnjaka ili mračnog gospodara." Lembckeova ocjena objavljena je u "Bildu", najvećem njemačkom tabloidu.

Udruga novinara poziva na "upozorenje" o AfD-u

Ako bi se pitalo Njemačko novinarsko društvo (DJV) svi mediji bi trebali prilagoditi svoje izvještavanje o AfD-u najkasnije kada Ustanova za zaštitu ustavnog poretka ovu stranku u cijelosti klasificira kao "dokazane desničarske ekstremiste". U tri od 16 saveznih pokrajina, uključujući Tiringiju, to se već dogodilo. Predsjednik DJV-a Mika Beuster zahtijeva: "Ovo se mora pojaviti u našim člancima kao jasno upozorenje poput onog na kutijama cigareta."

Stručnjak za medije Bernd Gäbler analizirao je koliko je težak navodni ispravni odnos prema AfD-u dvije studije za Zakladu Otta Brennera 2017. i 2018. godine. U tim studijama on savjetuje da se ne upadne u zamku izoliranja. No, to ne znači "da političari AfD-a moraju sudjelovati na svakom forumu ili biti traženi za intervjue na isti način kao i svi drugi političari".

Novinarske vrijednosti i klasični alati

A ono što je, s njegovoga gledišta, ključno, Gäbler je već tada napisao: "Nema potrebe za zasebnim novinarstvom posebno skrojenim po mjeri AfD-a. Naprotiv, AfD je jednostavno novi izazov u kojemu se iznova trebaju imati u vidu stare novinarske vrijednosti i klasični alati."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.