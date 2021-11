Aachenska mirovna nagrada Inicijativi protiv rasizma

19. veljače je datum koji nikada neće zaboraviti njihove obitelji. Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Welkov, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu i Said Nesar Hashemi ubijeni su zbog mržnje. Nije čudo što ovdje nema njemačkih imena, s obzirom da je 43-godišnji atentator te sudbinske večeri u centru Hanaua isključivo ciljao ljude koji su po njemu izgledali kao stranci. To je nekoliko dana nakon napada u Bundestagu izjavio savezni državni odvjetnik Peter Frank. Ubojica je za 12 minuta najmanje 52 puta pritisnuo okidač. Bio je to najteži rasistički i desnoekstremistički motivirani napad u Njemačkoj od kraja Drugog svjetskog rata.

„Sjećanja, pravda, edukacija i konsekvencije"

Došle su kamere, političari… Održavana su bdijenja, skupovi, pogrebi… Ali, obitelji ubijenih u ovom rasističkom napadu su svjesne da će političari i kamere otići, a oni ostati - prepušteni sami sebi. I što su uradili? Obećali su jedni drugima da nikoga neće ostaviti samog. Tako su došli na ideju da osnuju, uz podršku i drugih, „Inicijativu 19. veljače Hanau“. Zahtjeve su saželi u četiri pojma: „Sjećanje, pravda, edukacija i konsekvencije".

Cetin Gültekin

Mnoga pitanja zaokupljaju rodbinu stradalih do danas: zašto te noći nisu funkcionirali telefoni hitne pomoći? Zašto je atentator smio legalno posjedovati oružje? Zašto ga vlasti nisu držale na oku, iako je nekoliko mjeseci prije nego što je počinio napad, državnom odvjetniku poslao konfuzno pismo puno teorija zavjera? Oni su u jedno sigurni: opasnost s desna je u Njemačkoj desetljećima podcjenjivana. Nasuprot tome oni se okreću temi dosljedno i neugodno. I zbog njihovog angažmana istražni odbor parlamenta Savezne pokrajine Hessena, u kojoj se nalazi Hanau, provodi istragu zbog mogućeg zakazivanja državnih službi u vezi s atentatom.

140 kvadrata za solidarnost, susrete, razmišljanja

Inicijativa je osnovala socijalni centar, mjesto gdje se mogu sastajati i savjetovati, u centru Hanaua i to točno preko puta mjesta zločina. Ovih 140 kvadrata je više od ureda, više od mjesta solidarnosti i susreta. To je i mjesto sjećanja na ubijene. Na zidovima su fotografije i crteži s njihovim portretima. Cetin Gültekin dolazi ovamo skoro svakodnevno. On je u napadu izgubio brata Gokana. „Ovdje se osjećam kao da sam došao Gokanu u posjet. Ovo je njegova dnevna soba", rekao je Cetin Gültekin za DW početkom ove godine. „A kada dođe Unvarova obitelj, onda je ovo Ferhatova dnevna soba.“ Ferhat Unvar također je ubijen kada i Gokam Gültekin.

Otvoreno pismo Angeli Merkel

Majka Ferhata Unvara je ubrzo nakon atentata uputila otvoreno pismo kancelarki Angeli Merkel. U njemu je pozvala na osnivanje zaklade pod pokroviteljstvom države. Vodeći akteri bi trebali biti ona i drugi srodnici žrtava. Ova zaklada bi trebala poticati „prosvjetiteljski rad protiv mržnje i rasizma kao i mirni suživot svih stanovnika u zemlji".

Serpil Temiz Unvar

Godinu dana kasnije Serpil Temiz Unvar nije dobila nikakav odgovor iz Ureda kancelarke. Ali, ona u studenom 2020. osniva „Inicijativu za edukaciju Ferhat Unvar". Financira se donacijama.

„Rasizam s kojim se Ferhat svakodnevno suočavao, prvenstveno u školi, utjecao je na naše odnose. Često smo se zbog toga svađali. Često sam se osjećala bespomoćno. A sigurna sam i Ferhat. Nažalost nije bilo nikoga tko bi nam mogao pomoći“, opisala je Serpil Temiz Unvar na internetskoj stranici svoje motive za osnivanje Inicijative. Inicijativa nudi antirasističke radionice u školama, provodi edukativni rad protiv rasizma, a također je mjesto susreta i kontakata za djecu i mlade koji su iskusili rasizam.

Za svoja prava i za društvo

„Inicijativa 19. veljače Hanau“ isto kao i „Inicijativa za edukaciju Ferhat Unvar“ će ove subote (13. 11.) dobiti Aachensku mirovnu nagradu. Nagradu će dodijeliti jedno privatno udruženje. Lea Heuser je u upravnom odboru i glasnogovornica je Udruženja. Ona je u razgovoru za DW rekla da je izuzetno dirnuta time što „srodnici stradalih usprkos svojoj osobnoj traumi kažu: ‘Mi želimo spriječiti da se ovako nešto opet dogodi‘."

"Nećemo vas nikad zaboraviti" poruka je iznad fotografija žrtava ubijenih 19. 2. 2020.

Ona je naglasila da Udruženje smatra „nevjerojatno jakim to što ovi ljudi kažu: ‘U redu, mi se borimo za naša prava. Ali, ipak se isto tako zbog osobne traume otvoreno borimo za višu stvar - protiv rasizma u društvu‘".

Dan nakon dodjele nagrade je rođendan Ferhata Unvara. 14. studenoga bi napunio 25 godina. Istovremeno je to i prvi rođendan Inicijative za edukaciju, koja nosi njegovo ime.