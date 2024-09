30 godina od kraja „okupacionih zona“ u Njemačkoj

Porazom nacističke Njemačke 8. svibnja 1945. rat u ovoj zemlji još nije bio završen: Njemačka, baš kao i Austrija su bile podijeljene u „okupacione zone“ četiri saveznika – SAD, SSSR, Velike Britanije i Francuske, a isto tako su bili podijeljeni i glavni gradovi poraženih protivnika, Berlin i Beč.

U Austriji je ta podjela završena 1955. nakon što je ta zemlja proglasila neutralnost. Staljin je ujedinjenje ponudio i za Njemačku ako i ona postane neutralna – ali sve do današnjeg dana nije se vjerovalo da je vladar Kremlja doista imao namjeru napustiti istok Europe.

Njemačka i Berlin su ubrzo postale prva linija bojišnice hladnog rata Foto: akg-images/picture alliance

Tako je Njemačka ostala podijeljena – i postala prva linija bojišnice hladnog rata. 1949. je od zapadnih okupacionih zona nastala Savezna Republika Njemačka, ubrzo nakon toga od sovjetske zone i Njemačka Demokratska Republika, ali saveznički vojnici su ostali i „zone" su i dalje zapravo postojale – to se najbolje vidjelo u Berlinu.

A on je brzo postao poprište sve veće netrpeljivosti Istoka i Zapada: legendarna je bila blokada gdje je Moskva vjerovala kako će zatvaranjem prometnica u lipnju 1948. ugušiti taj otočić Zapada u srcu komunističke Njemačke. Ali umjesto toga su zapadni saveznici uspostavili zračni most i avionima u Berlin stanovnicima prenosili sve, od hrane i lijekova pa do ugljena i goriva. 2,2 milijuna stanovnika „zapadnog“ Berlina to nikad nisu zaboravili, pogotovo ne stotinjak savezničkih pilota koji su u toj akciji u udesima izgubili živote. A dio Berlina je ostao Zapad, pogotovo kad je 1961. podignut Berlinski zid.

Umjesto poraza i odlaska zapadnih saveznika iz Berlina, zračni most prema Berlinu je nekadašnje ratne protivnike pretvorio u prijatelje i zaštitnike. Foto: -/dpa/picture-alliance

Isto tako legendaran je i „zonski prijelaz C" – poznatiji po američkoj terminologiji Checkpoint Charlie koji i danas privlači turiste u Berlinu. Jer podjela Njemačke u okupacione zone je zapravo završena tek mirovnim sporazumom „četiri plus dva“ potpisanim već nakon propasti DDR-a, 12. rujna 1990. u Moskvi. Upravo njime je bilo predviđeno povlačenje savezničkih vojnika iz Njemačke – uključujući i pogotovo iz Berlina do 8. rujna 1994.

Na taj dan su se mimohodom po ulicama Berlina britanske, američke, francuske i sovjetske jedinice oprostile od sada već ujedinjene Njemačke. Vojnici Crvene armije su pjevali Freundschaft – o prijateljstvu koje će sad nastupiti u Europi, ali pogotovo kod vojnika SSSR-a je odlazak bio sve prije nego nekakvo slavlje. U DDR, na samoj granici prema Zapadu su bile stacionirane elitne jedinice sa najboljim naoružanjem što se sve moralo napustiti. Jedan od onih koji nikad nije zaboravio to poniženje kad je samo sa kovčegom i praktično bez novčića u džepu morao otići u SSSR je bio i mladi pukovnik obavještajne službe KGB u Dresdenu, Vladimir Putin.

"Zonski prijelaz C" - poznatiji kao Checkpoint Charlie je danas tek turistička atrakcija Foto: Britta Pedersen/ZB/dpa/picture alliance

U Berlinu još uvijek postoji mnogo uspomena iz tih dana blokovske podjele, sve do nekih imena ulica: u nekad francuskom okrugu Reinickendorf je i Avenue Charles de Gaulle, Place Molière i Rue Montesquieu. Ali Drugi svjetski rat je prije 30 godina konačno postao prošlost, sad i u ujedinjenoj Njemačkoj.