2200 kaznenih prijava protiv klimatskih aktivista u Berlinu

U Berlinu je do sada registrirano ukupno 2200 kaznenih prijava i izrečeno je 600 novčanih kazniu protiv demonstranata za zaštitu klime. To je u izjavi za novinsku agenciju dpa priopćila šefica berlinske policije Barbara Slowik. Aktivisti su, kako je rekla, od sredine siječnja u njemačkoj prijestonici 276 puta blokirali ulice. Do sredine prosinca izvedene su još 42 druge akcije aktivista, od kojih se neke smatraju kriminalnim djelima.

Policajci su, istakla je Slowik, zbog akcija klimatskih aktivista morali provesti ukupno 220.000 sati na radnim zadacima - od nadzora prometnica i zgrada, zbrinjavanja za ulice zalijepljenih demonstranata, te reguliranja prtometa tijekom blokade prometnica i raskršća. To je ekstreman napor, ističe šefica berlinske policije, te pojašnjava da se na to nadovezuje i radno vrijeme tijekom istrage, procesuiranje krivičnih djela i kršenja javnog reda, kao i postupci izricanja novčanih kazni.

Jedna od posljednjih akcija "Zadnje generacije": 21.12. su odrezali vrh velike božićne jelke pred Brandenburškim vratima u Berlinu

Grupa "Zadnja generacija" započela je sa blokadama u drugoj polovini siječnja 2022. Prvi val akcija trajao je do proljeća, drugi se dogodio tijekom ljeta, a treći je počeo u listopadu. U trećem valu je ova grupa svoje protestne akcije proširila i na druge njemačke gradove i aerodrome.

Drastične akcije

Njihove akcije su djelomično drastične: oni umjetnička djela u muzejima posipaju umakom od paradajza i lijepe se za okvire slika. Lijepe se na ulicama i aerodroma za asfalt, a tokom jedne akcije u Berlinu su satima paralizirali sve operacije na tamošnjem aerodromu. Neki njihove akcije smatraju opravdanim, ali ima i dosta onih koji ih kritiziraju. Nisu rijetki ni glasovi onih koji zahtijevaju pooštravanje kaznenog zakona i oštrije kazne.

Pretresi širom Njemačke

U Münchenu je u četvrtak, zbog akcija blokada, privedeno deset klimatskih aktivista "Zadnje generacije" kojima je određen pritvor. Neki od aktivista, u starosnoj dobi između 18 i 50 godina, sada moraju ostati u pritvoru do 5. siječnja.

Altivisti "Zadnje generacije" su u muzeju Barberini u Potsdamu Monetovu sliku zalili juhom od krumpira

Oni su se, naime, u srijedu zalijepili na ulici u glavnom gradu Bavarske i time blokirali promet. Na taj način su prekršili opću uredbu Gradske uprave koja do 8. siječnja zabranjuje sve prosvijede u kojima se aktivisti lijepe za asfalt prometnica, posebno onih koje su važne za službu hitne pomoći i takozvane mjere prevencije opasnosti. Uredba se odnosi i na autocester.

Državno tužilaštvo u Neuruppinu je 13. prosinca pretreslo domove pripadnika pokreta klimatskih aktivista "Zadnja generacija" širom Njemačke. Očigledno je bila riječ o sudionicima napada na rafineriju PCK u Schwedtu koji se dogodio u travnju 2022. Tamo su, prema podacima iz tužiteljstva, više puta isključivani uređaji koji osiguravaju dotok nafte u rafineriju.

Radikalizacija klimatskih aktivista

fš(dpa,ard)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu