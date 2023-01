Povijest Njemačka

Je li bilo moguće spriječiti Hitlerov dolazak na vlast?

Julia Hitz

prije 4 h prije 4 h

Imenovanje Adolfa Hitlera za kancelara 1933. promijenilo je tijek povijesti – i to ne samo njemačke. Zašto je moralo biti ovako? To je pitanje na koje odgovore daje izložba „Roads Not Taken” u Berlinu.