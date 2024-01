Politika Izrael

100 dana rata između Izraela i Hamasa

14.01.2024 14. siječnja 2024

Rat na Bliskom istoku traje već 100 dana i ne vidi mu se kraj. U Tel Avivu prosvjeduju protivnici nastavka rata, no izraelski premijer se na to ne obazire - on vidi Izrael na putu pobjede. UN traži prekid bombardiranja.