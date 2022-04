Što znamo o novim varijantama omikrona?

Tijekom pandemije stalno su se pojavljivale nove varijante koronavirusa. I ovoga tjedna je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) uvela monitoring za dva podtipa varijante omikron. Znanstvenici su u Bocvani i Južnoj Africi otkrili varijante BA.4 i BA.5. Trenutno se ispituje njihova virulencija – invazivnost, infektivnost i patogeni potencijal.

Do sada su te podvarijante omikrona otkrivene kod četiri osobe u Bocvani i 23 u Južnoj Africi. Ali nove varijante omikrona registrirane su i u drugim zemljama kao što su Belgija, Danska, Njemačka i Velika Britanija.

Do sada nisu pronađene značajne epidemiološke razlike između poznatih varijanti omikrona i podtipova: „Pojava novih podvarijanti nije razlog za brigu. Još nismo primijetili značajniji rast broja zaraženih, zadržavanja u bolnici ili smrtnih slučajeva“, priopćio je dr. Matshidiso Moeti, regionalni direktor SZO-a za Afriku.

Nova varijanta omikrona i u Velikoj Britaniji

I u Velikoj Britaniji se trenutno širi nova varijanta – omikron XE. Zabilježeno je preko 1.000 slučajeva, izvijestila je nadležna služba britanskog Ministarstva zdravstva prošli tjedan.

Varijanta XE je kombinacija prvobitne varijante omikron BA.1 i varijante BA.2, daleko zaraznijeg virusa. Varijante koje nastaju tim križanjem sadrže genetski materijal više varijanti i tako nastaje nova verzija koronavirusa.

Ponekad se događaju greške u razmnožavanju virusa. To dovodi do mutacija koje najčešće ne mijenjaju njegovu strukturu. To se zove tiha mutacija. Mutacije u šiljastom (spike) proteinu mogu, na primjer, povećati zaraznost virusa u odnosu na prethodnu varijantu. Varijanta omikron XE je, međutim, kombinacija dvije različite varijante, nastala tako što su različite varijante zarazile iste stanice jedne osobe u isto vrijeme.

One tako mogu kombinirati svoj genetički materijal i zaraziti druge osobe. Najveći dio genetskih informacija u omikronu XE potječe od podtipa BA.2, koji ne dovodi do težih oblika bolesti u odnosu na podtip BA.1. Osim toga, poznato je da poznate podvarijante omikrona dovode do manje teške kliničke slike. Ali su izuzetno zarazne.

