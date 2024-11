Što znači raspad vlade za njemačku vanjsku politiku?

Takozvana "semaforska koalicija", koju čine socijaldemokrati (SPD), Zeleni i liberali (FDP), raspala se dannakon izbora Donalda Trumpa, u trenutku velike međunarodne nesigurnosti, kada se postavlja pitanje kako će stvari izgledati kad Trump preuzme vlast.

Socijaldemokratski kancelar Olaf Scholz otpustio je ministra financija Christiana Lindnera (FDP) zbog nepomirljivih stavova po pitanjima proračuna i gospodarstva. Spor ima snažnu vanjskopolitičku dimenziju koja je izravno povezana s predsjedničkim izborima u SAD-u.

Konkretno, Scholz želi dodatno zadužiti njemačku državu za podršku Ukrajini, jer očekuje da će Trump kao predsjednik značajno smanjiti ili potpuno obustaviti američku pomoć Kijevu. Kancelar zato želi proglasiti izvanredno stanje kako bi mogao zaobići "kočnicu zaduživanja", pravilo koje zabranjuje uzimanje novih kredita, a zapisano je u njemačkom Ustavu. Lindner nije želio sudjelovati u tome.

Veliki konsenzus u vanjskoj politici

Vicekancelar i ministar gospodarstva i zaštite okoliša Robert Habeck i ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, oboje iz stranke Zeleni, izrazili su žaljenje zbog neuspjeha koalicije, posebno u kontekstu pobjede Donalda Trumpa na izborima i situacije u Ukrajini. Potrebno je mobilizirati veću podršku za Ukrajinu, rekla je Baerbock u srijedu (6.11.) navečer i dodala: „Ulaganja u Ukrajinu, dodatne milijarde koje bi bile potrebne, također bi bile investicija u našu vlastitu sigurnost.“

Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock – ovdje na fotografiji iz svibnja 2024. s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu – nada se da će njemačka podrška Ukrajini biti ojačana unatoč krizi vlade Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

Za sada će socijaldemokratski kancelar nastaviti vladati u suradnji sa Zelenima, ali bez FDP-a. U siječnju planira postaviti pitanje povjerenja vladi u Bundestagu. Najkasnije do kraja ožujka u Njemačkoj će vjerojatno biti održani prijevremeni izbori. To znači da bi moglo proći i do šest mjeseci prije nego što Njemačka dobije novu, funkcionalnu vladu.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) smatra da je to predugo. Stručnjak demokršćana za vanjsku politiku Johann Wadephul za DW piše: „Pozivamo kancelara da sljedeći tjedan postavi pitanje povjerenja u Bundestagu i time omogući nove izbore. To je njegova posljednja prilika da pokaže odgovornost prema Njemačkoj. Ne možemo si priuštiti nesposobnost za djelovanje.“

Do tada će Scholz morati, od slučaja do slučaja, tražiti većinu u Bundestagu za vanjsku politiku. To vrijedi i za daljnju podršku Ukrajini. „Sada će mnogo toga ovisiti o oporbenim strankama Unije CDU/CSU“, kaže za DWHenning Hoff iz Njemačkog društva za vanjsku politiku (DGAP). „Mislim da bi uz pomoć tih glasova trebalo biti moguće poslati signal i povećati njemačku pomoć Ukrajini.“

Hoff također ne vidi velike razlike u odnosu na CDU/CSU kada su u pitanju drugi veliki međunarodni problemi kao što je bliskoistočni sukob. „To pokazuje veliki konsenzus koji imamo u Njemačkoj o vanjskopolitičkim pitanjima. I to je faktor stabilnosti u ovim kriznim vremenima.“

Mnogo kriza istovremeno

Međunarodna situacija djeluje turbulentnije nego ikada prije: u SAD-u je izabran nepredvidljivi Donald Trump, koji će dužnost preuzeti tek u siječnju. U Njemačkoj, trećem gospodarstvu svijeta i najvažnijoj zemlji u EU-u, vlada je pala. U Francuskoj, najbližem partneru Njemačke, predsjednik Emmanuel Macron ozbiljno je oslabljen na unutarnjem planu i zemlja je izrazito polarizirana. Sve se to događa u pozadini rata u Ukrajini, bliskoistočnog sukoba i agresivnog djelovanja Kine.

Izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a izaziva veliku neizvjesnost u Berlinu Foto: Alex Brandon/AP/picture alliance

„Situacija je vrlo ozbiljna, ne treba se zavaravati“, upozorava Henning Hoff. „S druge strane, sada postoji prilika za Europljane da poduzmu konkretne korake i odluče kako se žele postaviti prema Trumpovoj vladi. To uključuje jasnu poruku da je Europa spremna učiniti više za Ukrajinu, ali i za vlastitu obranu.“

U tome ulogu može odigrati i Scholzova vlada, koja je sada samo privremena, „jer može biti sigurna da će stranke CDU/CSU, koje prema anketama važe za vjerojatne pobjednike na budućim izborima, podržati tu inicijativu“.

Suradnja uz uvjet

Raspad njemačke vladajuće koalicije izazvao je zabrinutost u Europi i zbog moguće političke paralize u EU-u. „Europa nije jaka bez jake Njemačke“, izjavila je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola uoči početka summita Europske političke zajednice u Budimpešti. Finski premijer Petteri Orpo rekao je da su što skoriji prijevremeni izbori u Njemačkoj „vrlo važni“. „Bez jake Njemačke EU ne može donositi važne odluke."

Ipak, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nije zabrinut. Njemačka i dalje može ispunjavati svoje obveze na području obrane i vanjske politike, rekao je Rutte. Kancelar će se „u narednim mjesecima pobrinuti da Njemačka ispuni svoju ulogu na svjetskoj sceni“.

U ovoj situaciji Njemačka si ne može priuštiti višemjesečnu političku stagnaciju, upozorava stručnjak za vanjsku politiku CDU-a Johann Wadephul: „Njemačkoj je potrebna stabilna vlada što je prije moguće. Zato smo spremni razgovarati o djelomičnoj suradnji u parlamentu tek kada Scholz postavi pitanje povjerenja.“

