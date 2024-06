Kakve posljedice ima presuda sinu američkog predsjednika?

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) opet je u središtu medijske pozornosti jedna sudska odluka. Prije dva tjedna se radilo o presudi bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a ovoga puta riječ je o predsjednikovom sinu Hunteru Bidenu. On je po sve tri točke optužnice proglašen krivim za kršenje Zakona o oružju.

To je prvi put da dijete jednog aktualnog predsjednika bude osuđeno na saveznoj razini. Posebni istražitelj David Weiss je nakon objavljivanja presude naglasio da nitko ne stoji iznad zakona. Hunteru Bidenu prijeti novčana kazna od 750.000 dolara i do 25 godina zatvora. No nije vjerojatno da će kazna biti tako drastična budući da predsjednikov sin do sada nije bio kažnjavan.

Nije se dugo moralo čekati na reakciju američkog predsjednika Joea Bidena. U pismenom priopćenju stoji da on prihvaća presudu protiv njegovog sina. Istodobno je sinu zajamčio svoju podršku te je naglasio da je ponosan na čovjeka koji je Hunter danas postao nakon što je prevladao svoju ovisnost o drogama. Predsjednik je već prošlog tjedna u jednom intervjuu za televizijsku kuću ABC izjavio da će akceptirati presudu i naglasio da neće pomilovati svog sina.

Joe Biden je obećao da neće pomilovati svog sina Foto: Evan Vucci/AP/picture alliance

Dokaz za funkcionalnost pravosuđa?

Za Demokratsku stranku je ova osuđujuća presuda protiv Huntera Bidena dokaz za funkcionalnost američkog pravosuđa. Vodeći republikanci, prije svih predsjednički kandidat Donald Trump, tvrde suprotno. Oni optužuju Joea Bidena i demokrate za zloupotrebu pravosuđa kako bi uklonili političke protivnike.

Demokratski zastupnik Jim McGovern je nakon izricanja presude postavio pitanje kako nakon te sudske odluke bilo koji republikanac može tvrditi da Bidenova vlada koristi pravosuđe kao oružje kako bi naštetila republikancima i pomogla demokratima?

Za progresivnu demokratsku zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortes način na koji se predsjednik Biden odnosi prema ovoj situaciji pokazuje razliku između demokrata i republikanaca. „Mi nismo ovdje kako bismo osporili rezultate. Mi poštujemo pravni postupak", rekla je ova demokratska političarka.

Za Republikansku stranku suđenje Donaldu Trumpu ima političku pozadinu Foto: Steven Hirsch/AFP

Republikanci i dalje kritiziraju pravosuđe

No za vodeće republikance presuda izrečena predsjednikovom sinu nije dokaz za pravedno pravosuđe u SAD-u. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson je na pitanje reportera televizijske postaje CNN, je li ovom presudom opovrgnuto njegovo mišljenje da američko pravosuđe ima dvostruka mjerila, odgovorio: „Ne." I dodao da su u ovom slučaju dokazi bili neoborivi te da ne smatra da je tako bilo i u sudskom postupku protiv Trumpa. Po njegovom mišljenju, sve tužbe protiv Trumpa očito su bile podignute iz političkih razloga. Hunter Biden je odvojeni slučaj, rekao je Johnson.

Desno orijentirani mediji kao što je Fox News također dijele to mišljenje. Voditelj Jesse Watters je ustvrdio: samo zato što je osuđen jedan demokrat, to ne znači da se pravosuđe ne zloupotrebljava. A krajnje desna republikanska zastupnica Marjorie Taylor Green je na platformi X napisala da je jedini razlog za donošenje ovakve presude protiv Huntera Bidena stvaranje lažnog dojma o neovisnom pravosuđu.

Kako će se presude Trumpu i Bidenovom sinu odraziti na predizbornu kampanju? Foto: Alex Brandon/Andrew Harnik/AP/dpa

Šteta za Bidenovu predizbornu kampanju

Za Taylor Greene i druge republikance je čitav sudski postupak zbog kršenja Zakona o oružju ionako samo taktičko zavaravanje. I Trumpov izborni stožer je objavio da ovo suđenje nije ništa drugo nego skretanje pozornosti sa stvarnih zločina Bidenove obitelji. Izborni stožer optužuje Huntera Bidena za korupciju u koju je navodno umiješan i Joe Biden. No do sada nisu priloženi nikakvi dokazi za te optužbe.

Joe Biden unatoč tome mora računati s time da će mu republikanci pokušati naštetiti koristeći presudu izrečenu njegovom sinu. No u jednom ispitivanju javnog mnijenja, koje je prošli tjedan proveo Emerson College, skoro dvije trećine ispitanika je reklo da to hoće li Hunter Biden biti osuđen neće utjecati na njihovu odluku na izborima.

U rujnu predstoji idući sudski postupak protiv Bidenovog sina. Ovaj 54-godišnjak je u Kaliforniji optužen za utaju poreza u milijunskim iznosima.

ajg/tagesschau.de