Što se događa kod medikamentoznog prekida trudnoće?

Prekid trudnoće moguće je izvesti operativnim putem ili uz pomoć tablete. Popiti tabletu i to je to? Zvuči jednostavno, ali u praksi to i nije baš tako. Što se zapravo događa u slučaju medikamentoznog abortusa?

Prekid trudnoće uz pomoć abortivne tablete se događa bez narkoze, a nije potrebna ni lokalna anestezija. Neke žene i djevojke strahuju od operativnog abortusa. Prekid trudnoće uz pomoć pilule za njih je prihvatljivija alternativa. U Njemačkoj se, baš i kod operativnog pobačaja, prije prekida trudnoće uz pomoć tablete mora obaviti opširno savjetovanje s liječnicima. Najprije se uz pomoć ultrazvuka vidi u kojoj je fazi trudnoća, odnosno postoje li medicinski razlozi protiv korištenja te metode, te se trudnicama objasne i moguće nuspojave, odnosno kontraindikacije. A među njima je na primjer i sumnja u izvanmaterničnu trudnoću ili poremećaj zgrušavanja krvi. Što se događa tijekom pobačaja? Hrvatska čeka novi Zakon o pobačaju Ako je sve u redu i ako ne postoje nikakve sumnje u moguće neželjene posljedice, trudnica najprije mora uzeti lijek Mifegyne. A on sadrži i mifepriston, umjetni antihormon koji blokira djelovanje progesterona. Uloga progesterona u tijelu je održavanje trudnoće. Nakon uzimanja Mifegyna, grlić maternice se proširi, unutarnja suznica maternice se odvaja, a embrij umire. U Njemačkoj se lijek uzima pod liječničkim nadzorom, tijekom pandemije koronavirusa je bilo iznimki od tog pravila. U zemljama poput SAD-a, gdje je zbog pravne situacije odlazak u liječničku ordinaciju radi pobačaja problematičan, tablete se šalje na kućnu adresu. Ali čak i to može imati pravne posljedice u zemljama kao što je na primjer Poljska. Preparat se može uzeti do 63. dana nakon početka posljednje mjesečnice. Ako trudnica povrati u roku od 30 minuta nakon uzimanja preparata, ona mora uzeti novu tabletu – zato što je u tom slučaju moguće da spomenuti sastojak više nije u njezinom tijelu. Pacijentice osim toga dobiju i informacije o stručnim osobama koje mogu pomoći ako dođe do neočekivanih nuspojava. Medicinsko osoblje savjetuje ženama da u blizini imaju i neku osobu od povjerenja, kako bi ona mogla pružiti podršku. Kao i kod svakog drugog zahvata u tijelu, i uzimanje tablete za pobačaj može prouzročiti komplikacije. Ali to se događa relativno rijetko. Oko 24 sata nakon što su trudnice uzele tabletu, može doći do krvarenja i grčeva, koji nalikuju onima tijekom menstruacije. Kod svake četvrte trudnice koja se podvrgne medikamentoznom prekidu trudnoće, to može potrajati i duže od 24 sata. Ginekolozi savjetuju da se u slučaju pojave bolova uzme tablete protiv njih. Liječnički nadzor 36 do 48 sati nakon uzimanja Mifegyna pacijenticama se daje preparat prostaglandin. On izaziva trudove, a sluznica maternice i embrij koji se tamo nalazi izlaze iz tijela uz krvarenje, na isti način kao i kod spontanog pobačaja. Do sedmog tjedna trudnica uzima preparate u obliku tablete, koje mora progutati. Ako je trudnoća uznapredovala, tablete se u tijelo unosi vaginalno. Ako je trudnica tijekom tog procesa pod liječničkim nadzorom i ako dođe do nuspojava poput povraćanja, bolova u donjem dijelu trbuha, proljeva ili mučnine, onda joj se daju odgovarajući lijekovi. Važno je da se oko mjesec dana nakon medikamentoznog prekida trudnoće napravi test na trudnoću. Tako se dobiva odgovor na pitanje je li trudnoća prekinuta ili ne. U manje vjerojatnom slučaju da se usprkos korektnom korištenju tablete u maternici još uvijek nalaze ostaci embrija, onda se operativnim zahvatom te ostatke uklanja. Nuspojave i komplikacije? Mučnina, proljev ili povraćanje su česte nuspojave koje mogu nastupiti kod medikamentoznog abortusa. Ginekologinje i ginekolozi u tom slučaju savjetuju da se konzultira stručno osoblje, ako simptomi ne nestanu nakon tjedan dana. Krvarenje nakon medikamentoznog abortusa može potrajati i nekoliko tjedana. Moguće su i infekcije, na primjer prilikom korištenja tampona protiv krvarenja. Rijetke su teže komplikacije nakon korištenja tableta za pobačaj. Prirodni menstrualni ciklus se uspostavlja uglavnom u roku od 4-6 tjedana nakon uzimanja lijekova. Već deset dana nakon prekida trudnoće moguća je ovulacija, a to znači da žena može ponovno zatrudnjeti. To je važno napomenuti u kontekstu odgovarajuće kontracepcije. #DE_facto: Katolička crkva je protiv abortusa, ali pomaže ženama u nevolji Abortus preko telemedicine Tijekom pandemije koronavirusa za žene je bilo teško dobiti termin za prekid trudnoće. Brojne ginekološke ordinacije ili klinike su bile zatvorene. Kako bi se ženama i u tim uvjetima omogućio prekid trudnoće, u Njemačkoj je bio pokrenut pilot-projekt u organizaciji savjetovališta pro familia i balance te udruženja Doctors for Choice. Cijeli postupak se odvijao preko video-poziva. Tako su trudnice mogle komunicirati s ginekolozima, odnosno moglo ih se savjetovati i na daljinu. Lijek se slao poštom. No, za sada nije predviđeno da ta procedura, koja je nastala u izvanrednim okolnostima, postane standardni postupak. U Njemačkoj većina trudnica u slučaju medikamentoznog prekida trudnoće i dalje mora posjetiti liječničku ordinaciju.

