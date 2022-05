Što moj glas govori o mom karakteru?

Većini nas je to sigurno poznato: kada telefonom razgovaramo s nekom osobom ili slušamo podcast u našim glavama automatski nastaje slika tog čovjeka koji govori.

Mi nemamo samo predodžbu o njegovoj dobi i spolu, nego i o tome je li nizak i nježne građe ili je visok i jak. Također čujemo i je li netko žalostan, ljubazan, zainteresiran ili nervozan.

I osim toga vjerujemo i da već na temelju samoga glasa možemo dobiti dojam o osobnosti drugih ljudi.

Duboki glas se smatra atraktivnim

Psihološke studije su pokazale da glas igra ulogu i kod izbora partnera, a kod političara utječe i na opredjeljenje birača.

Čini se da pri tom posebnu ulogu igra dubina glasa. Ispitanici koji su sudjelovali u raznim studijama duboki glas povezuju s dominantnošću, atraktivnošću, inteligencijom i poštenjem.

Pa čak i ako to zvuči kao poražavajuća vijest za sve one s visokim glasom: do sada je prije svega istraživano kakve asocijacije zvuk glasa izaziva kod slušatelja. No to vrlo malo govori o stvarnom karakteru neke osobe.

Glas političara može utjecati i na njegov uspjeh na izborima

Što moj glas stvarno govori o meni?

Psiholog Christoph Schild sa Sveučilišta Siegen upozorava da se ljudi kod tumačenja glasova mogu i te kako prevariti: „Na primjer, Mike Tyson je poznat po svom prilično visokom glasu, ali ga se istovremeno vjerojatno može smatrati dominantnom osobom."

Schild je bio u istraživačkom timu psihologinje Julije Stern, koja je svojedobno na Sveučilištu Göttingen željela otkriti može li se stvarno na temelju glasa donositi zaključke o osobnosti ljudi.

Kratki odgovor na to pitanje glasi: da. Na temelju glasa moguće je utvrditi pojedine osobne karakteristike - ali samo pojedine.

Znanstvenici su u sklopu svoje studije objavljene 2021. godine ispitali ukupno 2.217 muškaraca i žena – ženski sudionici su bili u većini, njih je bilo 1.299. Julia Stern i njezin tim su željeli znati može li se visoki ili duboki glas povezati s određenim osobnim karakteristikama.

Ljudi s dubljim glasom su dominantniji, ekstrovertiraniji, manje pristupačni i seksualno aktivniji – tako je glasila znanstvena hipoteza koju su željeli provjeriti.

U tu svrhu su snimljeni glasovi svih ispitanika kako bi se odredila točna visina glasa. Pri tome su kod podjele na visoke i duboke glasove uzimali u obzir i spol i starosnu dob osobe.

Osim toga su znanstvenici prikupili i podatke o seksualnom ponašanju i potrebama, kao i o tome kako ispitanici sami procjenjuju svoju dominantnost, ekstrovertiranost, neurotičnost, pristupačnost, otvorenost za nova iskustva i savjesnost.

Glas je važan i kod izbora partnerice ili partnera

Dominantan, ekstrovertiran, seksualno aktivan

Stern i njezin tim dobili su potvrdu nekih svojih hipoteza. Tako su, prema studiji, ljudi s dubljim glasom dominantniji, ekstrovertirani i češće zainteresirani za seksualne odnose izvan čvrste veze.

„U slučaju dubine glasa znanstvenici trenutačno polaze od toga da bi razlike u dubini glasa mogle biti rezultat seksualne selekcije", kaže Christoph Schild. „Tu se polazi od toga da dubina glasa djeluje kao „iskreni" signal, koji odbija potencijalne konkurente i konkurentice i privlači potencijalne partnere i partnerice."

Polazeći od te pretpostavke, smatra Schild, ima smisla tvrdnja da duboki glas ima veze s osobnim karakteristikama koje su relevantne za izbor partnera.

Nije sve u glasu

No druge karakteristike se mnogo teže mogu povezati s glasom: glas nam ne govori skoro ništa o tome koliko je neki čovjek neurotičan, savjestan, pristupačan ili otvoren.

Možda je to utjeha za sve osobe koje muku muče sa svojim visokim glasom. Duboki glas nije znak isključivo pozitivnih osobnih karakteristika. A osim toga, glas ne daje pouzdane informacije ni o mnogim drugim važnim osobinama.

