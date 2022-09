Što kralj Charles znači za britansku monarhiju?

Prvi dan na novom poslu može biti zastrašujući za svakoga. Nekima je prvo što pomisle: "Gdje je aparat za kavu? Ili: hoće li moj šef biti noćna mora?"

Pomislite sada na 73-godišnjeg kralja Charlesa III. (bez obzira na, navodno, naslijeđene milijune koje neće morati oporezovati i doživotnu sigurnost da neće biti izbačen s posla) kako ide stopama svoje majke, pametne, razumne i odmjerene pokojne Elizabete II. Novi kralj nasljeđuje prijestolje od kraljice koju čak i njezini kritičari smatraju vještom vladaricom koja služi narodu i koja je ispravno shvatila svoju specifičnu ulogu u politici – da se izdigne iznad svakog spora i svađe. Elizabeta II. je uživala podršku 75% britanske populacije, u usporedbi sa 42% podrške koju ima njen sin, kako je ranije ove godine pokazalo istraživanje javnog mnijenja koje je proveo YouGov.

Puno toga sada će ovisiti o tome kakav nastup će imati i kako će se ponašati Charles III. Obitelj je u posljednje vrijeme opterećena skandalima. Charlesov brat princ Andrew ove je godine postigao nagodbu oko optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnica i više-manje se povukao iz javnog života. Princ Harry odstupio je sa svojih kraljevskih dužnosti 2021. i preselio se u SAD sa suprugom Meghan Markle, izazivajući obiteljski raskol.

Charles nikada u potpunosti nije popravio svoju reputaciju nakon razvoda od Diane Spencer - princeze od Walesa. Ona je poginula u prometnoj nesreći 1997., ali je i dalje iznimno popularna.

Novi kralj Charles III. i kraljica supruga Camilla

Je li monarhija u dobrom stanju?

Izljevi žalosti i tuge nakon kraljičine smrti u javnosti mogu sugerirati da je monarhija u dobrom stanju. Ali Pauline Maclaran, autorica knjige "Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture" ("Kraljevska groznica: Britanska monarhija u potrošačkoj kulturi"), smatra da to sve nije tako jednostavno. "Podrška kraljici ne mora se nužno prenijeti na monarhiju kao instituciju", smatra Maclaran, inače profesorica marketinga na Sveučilištu Royal Holloway u Londonu.

Podrška monarhiji, iako još uvijek velika, dramatično je pala sa 75% u 2012. na 62% u 2022. godini - kako je ustanovljeno ispitivanjem javnog mnijenja, koje je proveo institut YouGov prije nekoliko mjeseci.

Maclaran smatra da su glavni faktori rizika za Charlesa njegova slaba popularnost i njegova reputacija da je sklon miješanju u javne (državne) poslove. "Ljudi su se dugo plašili da bi se Charles mogao previše miješati u politiku", naglašava Pauline Maclaran. Kao princ od Walesa on je bio kritiziran jer je napisao niz pisama, koja su navodno kompromitirala njegovu neutralnost i nepristranost.

Možda je čak i veći rizik, kako vjeruje Maclaran, to što „Charles vodi monarhiju kao bijeli, heteroseksualni, privilegirani muškarac u vrijeme rastuće svijesti o problemima identiteta i kolonijalne prošlosti".

Jedan od posljednjih zajedničkih nastupa Charlsa i kraljice 30. lipnja 2022.

Kolonijalno naslijeđe

Također postoje otvorena pitanja o Commonwealthu i pozivi na odštetu za nepravde iz kolonijalnog doba, naglašava Pauline Maclaran. Doista, prvo mjesto gdje bi se ovo klupko za Charlesa moglo početi odmotavati je 14 zemalja Commonwealtha (od nekadašnjih 56), koje još uvijek imaju britanskog monarha kao šefa države. Barbados se oprostio i prošle godine postao republika; ali i drugi bi mogli slijediti primjer ove otočne zemlje.

Premijer karipske otočne državice Antigva i Barbuda izjavio je prošli tjedan za britansku televiziju ITV da planira referendum po tom pitanju u roku od tri godine. I Jamajka je izrazila interes za sličan potez. Čelnici Australije i Novog Zelanda teoretski to također podržavaju, iako se čini da im se ne žuri.

Republikanci vide svoju šansu

A kakva je situacija unutar Ujedinjenog Kraljevstva? Jedna od organizacija koja vidi Charlesovo stupanje na prijestolje kao potencijalnu priliku za ostvarivanje svojih ciljeva je „Republika". To je skupina koja vodi kampanju protiv monarhije. "Proglašenje novog kralja je uvreda za demokraciju, nešto što je protiv vrijednosti u koje većina nas vjeruje, kao što su jednakost, odgovornost i vladavina zakona", rekao je glasnogovornik ove organizacije Graham Smith u izjavi objavljenoj prošli tjedan.

Škoti tuguju za svojom kraljicom

Iako odaje počast kraljici, „Republika“ se već neko vrijeme priprema za promjenu na prijestolju, primjećujući trend pada podrške javnosti. "Kraljica je nesumnjivo najpopularniji član kraljevske obitelji. Kada ona više ne bude na prijestolju … kralj Charles neće biti u poziciji da preokrene situaciju u svoju korist. Izgubit će još više podrške", rekao je Smith u lipnju.

Unatoč Smithovom optimizmu, republikanski pokret Ujedinjenog Kraljevstva očito će biti suočen s teškom borbom. Na najplodnije tlo će vjerojatno naići u Škotskoj. Anketa britanskog think tanka British Future pokazala je da samo 45% škotskih birača podržava monarhiju. Tokom proglašavanja Charlesa III. za kralja demonstranti na ulicama Edinburga - glavnog grada Škotske - izviždali su novog monarha.

Unatoč tome tisuće Škota izašle na ulice kako bi odali počast Elizabeti, koja je poznata po svojoj ljubavi prema Škotskoj. Čak je i vladajuća Škotska nacionalna stranka, koja želi vidjeti škotsku neovisnost, jasno dala do znanja da će zadržati britanskog monarha kao svog šefa države ako zemlja napusti UK. To stajalište ostaje nepromijenjeno nakon Charlesove proklamacije za kralja, rekao je zamjenik prvog ministra Škotske John Swinney, prema pisanju škotskog lista Herald Newspaper.

Princ William je daleko omiljeniji nego njegov otac

Monarhija kao brend

Može li Charlesov nastup ikada biti toliko loš da gurne Škotsku, pa čak i cijelu Ujedinjenu Kraljevinu u smjeru ukidanja monarhije? "Ne mislim da može", smatra stručnjakinja Maclaran, dodajući kako vjeruje da je novi kralj svjestan rizika i da će se ponašati najbolje što može.

Ona smatra da će ponašanje kraljevske obitelji ići u smjeru „promoviranja kolektivnog brenda" šire obitelji. "Charles to ne može sam i svjestan je toga”, uvjerena je Pauline Maclaran. Blisko će surađivati s popularnijim Williamom i Kate, kao i sa svojom kraljicom suprugom Camillom kako bi "žene imale snažne uloge".

Maclaran smatra da je Charles imao dobar početak tokom svojih prvih nastupa nakon kraljičine smrti, kao i da se izravno suočio s dobro poznatim strahovima koje postoje u javnosti i dodaje: "To je nešto kao razdoblje medenog mjeseca. Ljudi su jako emotivni."

Republikanci poput Grahama Smitha stoga ne bi smjeli podcijeniti svog protivnika. Monarhija je "itekako svjesna svog imidža" i "vrlo dobra u prilagođavanju", istakla je Pauline Maclaran. "Na kraju krajeva, to je itekako sofisticirana institucija."

