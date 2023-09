Sve manje razumijevanja za prijem izbjeglica

Dvorana za tjelesni odgoj podijeljena na 24 male parcele, odvojene plastičnim pločama, svaka veličine tri sa tri metra. U njima se nalaze kreveti, utičnice i svjetla. U dvorani u gradu Telgte u Münsterlandu na krajnjem zapadu Njemačke, je smješteno 45 osoba, iz nužde jer tamo nema drugog stambenog prostora. 110 stanova koje je ovaj gradić iznajmio za smještaj izbjeglica već je popunjeno.

To je neprihvatljivo, kaže Wolfgang Pieper, gradonačelnik ovog grada od 20.000 stanovnika. Neprihvatljivo za ljude koji će ovdje živjeti i po nekoliko mjeseci bez ikakve privatnosti. A isto tako neprihvatljivo i za sportske klubove i škole koji se moraju odreći svojih sportskih objekata. „Ali s obzirom na to da više nemamo na raspolaganju druge kapacitete, a istovremeno se povećava broj izbjeglica, to je bilo jedino rješenje koje smo mogli pronaći u kratkom roku", kaže političar Zelenih.

Država gradovima šalje izbjeglice koje za njih nemaju smještaja Foto: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Gradovi teško izlaze na kraj s velikim brojem izbjeglica

„Želiš pomoći, a istovremeno si na granicama vlastitih mogućnosti", kaže Pieper. I on nije jedini gradonačelnik s ovakvim problemima. Širom Njemačke gradovi se žale da moraju primiti više izbjeglica nego što za to imaju raspoloživog prostora. Ne samo da nedostaje životnog prostora, nego i slobodnih mjesta u vrtićima i školama, novca i osoblja, kaže Gerd Landsberg, generalni direktor Njemačkog savez gradova i općina.

Također i u gimnaziji u Kevelaeru u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji su morali ponovo zauzeti sportsku dvoranu a ista sudbina mogla bi zadesiti i drugu dvoranu. Do ljeta je u saveznu državu Sjeverna Rajna-Vestfalija stigao isti broj izbjeglica kao i tijekom cijele prošle godine, kaže gradonačelnik ovog grada Dominik Pichler.

To se moglo i očekivati jer Sjeverna Rajna-Vestfalija nije proširila kapacitete u potrebnoj mjeri, kaže političar SPD-a. "I kao što je uobičajeno, to se onda prenosi na sljedeću kariku u lancu. A to su općine - i one sada moraju vidjeti kako će izaći na kraj s tom situacijom."

U idiličnom Telgteu sva manje razumijevanja za nove izbjeglice Foto: picture-alliance/imagebroker/S. Ziese

Zabrinutost zbog sve manjeg razumijevanja kod stanovništva

Općine, pored financijskog opterećenja, strahuju i od društvenih posljedica. U Telgteu je, usprkos svim poteškoćama, motivacija među zaposlenicima i volonterima i dalje visoka, kaže gradonačelnik Pieper. I razumijevanje stanovništva je veliko. Ali koliko dugo će biti tako?

"Ako neka njemačka obitelj ne može pronaći stan, a izbjeglice su od grada dobile smještaj u Telgteu, onda se počnu postavljati pitanja. To onda dovodi do nesuglasica ", kaže gradonačelnik Pieper. "I naravno, primjećujem da se sve teže nailazi na pomoć kada je riječ o pronalaženju novih lokacija za smještaj izbjeglica."

Kako bi olakšao situaciju, barem na srednji rok, grad Telgte sada gradi kontejnerske stambene komplekse na različitim lokacijama. Ali i za to je potrebno mnogo novca, koje ovaj grad zapravo nema.

