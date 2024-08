"Ova koalicija je prijelazna vlada nakon ere Merkel"

Predstojeći pokrajinski izbori, pomoć Ukrajini i američke rakete u Njemačkoj – to su bile neke od tema intervjua čelnika SPD-a i Zelenih. Obje stranke se bore za naklonost birača, a Ljevica se pak bori za opstanak.

Ljeto je za njemačke medije obično tzv. „sezona kiselih krastavaca" – političari su na odmoru, pa nema velikih unutarnjopolitičkih događanja. No ovo ljeto je nešto drugačije, jer se u rujnu održavaju pokrajinski parlamentarni izbori u Saskoj, Tiringiji i Brandenburgu. Zato se s velikom pažnjom prate izjave stranačkih čelnika, ali i stranačka previranja.

Šef stranke Zeleni Omid Nouripour je u opširnom ljetnom intervjuu za javni servis ARD komentirao da je ova vladajuća, tzv. semafor koalicija samo „prijelazna koalicija nakon ere Merkel". Naglasio je da su postignuti određeni uspjesi, poput povećanja minimalne plaće ili poboljšanja klimatske zaštite. "Ali sukobi zasjenjuju sve." Zbog toga će Zeleni sada "jasnije istaknuti razlike" i gledati naprijed, rekao je Nouripour.

Kao „možda najbesmisleniji od svih sukoba" izdvojio je svađu oko državnog proračuna. Unatoč svemu, Nouripour je izrazio optimizam da će koalicija uspjeti riješiti to pitanje, unatoč deficitu od dvanaest milijardi eura. Potrebna je samo volja za to, i da se stvari obave bez prevelike buke, rekao je. "A tu volju, na nekim mjestima, više ne vidim," dodao je.

Tradicionalni uskršnji marš za mir u Berlinu (30.3.2024.): za pregovore, protiv isporuke oružja Ukrajini Foto: John MacDougall/AFP/Getty Images

Mir kao predizborna tema

Govoreći o raspravi o podršci Ukrajini, Nouripour je naglasio da će sve što je do sada obećano toj zemlji i dalje biti financirano. Njemačka ovdje ne smije oklijevati, to bi bila loša poruka, smatra šef Zelenih.

Za dva tjedna će se održati pokrajinski izbori u Tiringiji i Saskoj, a tijekom rujna i u Brandenburgu. Nouripour je komentirao to što se podrška Ukrajini naveliko tematizira u predizbornim kampanjama u te tri savezne pokrajine, mada vanjska politika nije u pokrajinskoj nadležnosti. "Pokušavamo objasniti da podržavamo Ukrajinu jer želimo mir. Ako se Ukrajina prestane boriti, prestat će postojati. Ako se Rusi prestanu boriti, bit će mir", istaknuo je Nouripour.

Na istoku Njemačke sve više građana želi pregovore s Rusijom i prestanak podrške Ukrajini.

Robert Habeck je zainteresiran za kandidaturu za kancelara Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Habeck - ili?

Savezni parlamentarni izbori trebali bi se održati u rujnu iduće godine. Zeleni već sada raspravljaju o mogućem kandidatu ili kandidatkinji za kancelara. Sadašnji ministar gospodarstva Robert Habeck je već pokazao interes, a zelena kancelarska kandidatkinja na prošlim izborima Annalena Baerbock je najavila da se neće ponovo kandidirati.

Nouripour se nije konkretno izjasnio o kadrovskom pitanju, ali je u vezi s izborima rekao: "Ljudi vide da vakuum nakon Merkel još uvijek nije popunjen. I trebaju alternative za to. Mi želimo pružiti te alternative."

Komentirao je i optužbe da su Zeleni „stranka zabrana", jer navodno ljudima žele određivati kako će živjeti. Jedna pouka iz lošeg rezultata na europskim izborima je da "ne trebamo i ne želimo stavljati politiku imperativa u prvi plan", rekao je Nouripour. Ali je s obzirom na klimatske promjene dodao: "Ono što ovoj zemlji treba je modernizacija. Ta modernizacija neće pasti s neba, i neće biti besplatna."

Šefica Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Saskia Esken Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Saskia Esken: „Moguća koalicija sa Sahrom Wagenknecht"

I šefica Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Saskia Esken dala je veliki intervju za javni servis ZDF. S pogledom na predstojeće pokrajinske izbore, ona nije isključila mogućnost koaliranja svoje stranke sa lijevim Savezom Sahra Wagenknecht (BSW) na lokalnoj razini. Ali je naglasila da je donošenje odluka o koalicijama "u osnovi stvar regionalnih podružnica".

No problem bi mogla biti nedavna odluka vlade o razmještanju američkih raketa dugog dometa u Njemačkoj, koju je SPD izričito podržao. Naime, na istoku Njemačke mnogi ljudi to ne žele, kao ni stranka Sahre Wagenknecht, koja je to pitanje čak proglasila „crvenom linijom" za moguće koalicije u saveznim pokrajinama.

U Tiringiji SPD trenutno prema anketama instituta Infratest dimap ima sedam posto podrške, dok BSW ima 21 posto. Isti rezultat u anketama SPD ima i u Saskoj: sedam posto, dok BSW ima 15 posto.

"Olaf Scholz će biti naš kandidat za kancelara"

U Brandenburgu se SPD-ov premijer Dietmar Woidke bori za ostanak na vlasti - i pri tome izričito odbija pomoć iz Berlina. Svjesno se odriče sudjelovanja u kampanji s kancelarom SPD-a Olafom Scholzom. "Ponekad sam zaista sretan kad nekoliko dana ne čujem ništa od savezne vlade", rekao je za njemački list Handelsblatt.

Olaf Scholz uživa sve manju podršku za ponovnu kancelarsku kandidaturu Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Ugled savezne koalicijske vlade je znatno narušen zbog spora oko državnog proračuna. Unatoč tome, Esken je opisala tročlanu koaliciju kao "snažnu vladu". Dodala je: "Sada predvodimo vladu, neobičnu i nimalo jednostavnu koaliciju."

Iako je nedavno unutar SPD-a bilo kritika i sumnji na račun kancelara Scholza, Esken je naglasila: "Olaf Scholz je naš kancelar i bit će naš kandidat za kancelara." Ako ova vladajuća koalicija potraje, parlamentarni izbori će se održati krajem rujna iduće godine.

"Teška vremena"

Esken je priznala da njezina stranka prolazi kroz "teška vremena". Istaknula je da SPD snosi odgovornost u vladi tijekom "ozbiljnih kriza": "A prirodno je da tada podrška opada, jer se krize doživljavaju kao opterećenje."

Govoreći o sukobu u Ukrajini, dodala je da se mnoge brige ljudi odnose na "rat i mir". To je također slučaj u izbornim kampanjama u Tiringiji, Saskoj i Brandenburgu, iako regionalne vlade zapravo nemaju utjecaj na ovo pitanje.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je napadom na Ukrajinu "pogazio europski mirovni poredak", rekla je. "Moramo iznova organizirati našu sigurnost." Dugoročno, SPD mora jasno pokazati "da sve nas ujedinjuje želja za mirom". Međutim, s Putinom trenutno nije moguće postići novi mirovni poredak u Europi, smatra Esken.

Predsjednici Ljevice Janine Wissler i Martin Schirdewan neće se ponovo kandidirati Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Ljevica se bori za opstanak

Pozornost su prošlog vikenda izazvale i najave iz stranke Ljevica, koju je početkom ove godine zajedno s nekolicinom parlamentarnih zastupnika napustila Sahra Wagenknecht i osnovala svoju stranku.

To je izazvalo pravi potres u Ljevici. Danas ova stranka u ispitivanjima javnog mnijenja ima samo oko tri posto podrške. Na europskim izborima osvojila je skromnih 2,7 posto. Na predstojećim pokrajinskim izborima u rujnu u Tiringiji, Saskoj i Brandenburgu mora se bojati daljnjeg pada popularnosti. U Tiringiji je na pokrajinskim izborima 2019. godine osvojila 31 posto i s Bodom Ramelowim ima premijera. No danas se ta podrška u Tiringiji u anketama otprilike prepolovila. U Saskoj i Brandenburgu Ljevica stoji na oko pet posto.

U smjernicama vodstva stranke za predstojeći stranački kongres stoji: "Ljevica je nesumnjivo u opasnoj, egzistencijalno ugrožavajućoj situaciji." Ističe se da se s pogledom na parlamentarne izbore 2025. godine stranku „želi povesti novim putem i ponovno učiniti uspješnom".

U skladu s tom najavom sadašnji predsjednici stranke Janine Wissler i Martin Schirdewan su objavili da se na stranačkom kongresu u listopadu neće ponovno kandidirati za predsjedništvo.

Jer, kako se navodi u smjernicama stranačkog vodstva, zajedno se želi krizu pretvoriti u prekretnicu prema "ojačanoj i utjecajnoj" stranci. Kako bi to postigla Ljevica se mora strateški nanovo postaviti, ističe se u smjernicama.