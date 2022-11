Đoković želi okončati „tešku“ godinu rekordnom pobjedom

Novak Đoković je osvojio mnogo titula na brojnim turnirima širom svijeta. Ali odlikovanje iz životinjskog svijeta i za njega je bilo novost. Vrsta bube koja je otkrivena na zapadu Srbije nazvana je po tom tenisaču, a on je s ponosom to objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Osobine koje ima „Duvalius Djokovici“ iznenađujuće odgovaraju onima koje posjeduje pobjednik dvadeset i jednog Grand Slama: brzina, fleksibilnost, snaga i sposobnost prilagođavanja teškim okolnostima. Te osobine su i bile potrebne Đokoviću u posebno burnoj sportskoj godini 2022. On želi ovu sezonu okončati pobjedom na ATP World Tour Finals turniru. Za televiziju RMC Đoković je izjavio: „To je jedan od mojih velikih ciljeva”.

Na ovom tradicionalnom turniru, neslužbenom prvenstvu svijeta u tenisu, Đoković će imati jaku konkurenciju – sedam najboljih igrača sezone. Ako pobijedi na ovom turniru, Đoković će se izjednačiti po broju osvojenih titula prvaka svijeta s Rogerom Federerom.

Đoković, Nadal i Federer

Optimizam na kraju burne godine

„Smatram da su mi šanse dobre”, rekao je Đoković. Branitelj titule na ATP Finals turniru Aleksandar Zverev, kao i prvi igrač na ATP-listi, Carlos Alcaraz neće igrati zbog povreda. Ali neće se Đokoviću na putu naći ni činjenica da nije cijepljen protiv koronavirusa. To ne igra nikakvu ulogu. Zbog toga je ove godine naime propustio nastupe na otvorenim prvenstvima Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ali je trijumfirao na „svetoj travi” u Wimbledonu. Đoković je priznao da je ova godina u emocionalnom smislu bila teška za njega pošto je bio suočen s okolnostima s kojima se nikada do sada nije susretao.

Na ATP turniru u Parizu je u finalu Đokovića porazio Danac Holger Rune, ali se vidjelo da je Đoković u vrhunskoj formi. „Razina moje igre je visoka”, rekao je nakon turnira vidno zadovoljan. „Svaki meč tamo je kao finale, nema lakih mečeva. Morate biti u formi i svježi”.

Teška skupina

Ždrijeb prošlog četvrtka (10.11.) donio je Đokoviću tešku skupinu. Protivnici će mu biti Rusi Daniil Medvedev i Andrej Rubljov kao i Grk Stefanos Tsitsipas. U drugoj grupi igraju Španjolac Rafael Nadal, Norvežanin Casper Ruud, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Taylor Fritz.

Trenutno je upitno do koje je mjere Nadal spreman za turnir. Nakon rođenja sina Španjolac je izgubio meč na samom početku turnira u Parizu i nedostaju mu praksa. On je i sam izjavio da jedva može zamisliti da će sad otputovati na Finalse i biti u takvoj formi da pobijedi na turniru na kojem - nikada nije pobijedio.

Đoković na početku godine u Australiji (sa svojim timom)

Teoretski bi i Tsitsipas i Nadal mogli „svrgnuti" Alcaraza s prvog mjesta ATP-liste, ako pobijede, jer mladi Španjolac ne sudjeluje na turniru. Ali i Đoković se želi što prije vratiti na prvu poziciju. Za to su mu potrebni bodovi i s ovog turnira. Još uvijek je neizvjesno hoće li u siječnju moći otputovati na Otvoreno prvenstvo Australije. Nakon turbulentne sudske parnice njegova viza je bila anulirana i zabranjen mu je ulazak u Australiju na tri godine. Đoković je izjavio da postoje „pozitivni signali“ o posebnoj dozvoli koja bi omogućila Đokoviću da ipak zaigra na tom turniru.

Đoković je rekao da ga je zaboljelo to što je samo na televiziji mogao pratiti turnire u Melbourneu i New Yorku. "Ali to je situacija koju moram prihvatiti, jer sam donio odluku i moram snositi njezine posljedice”.

js/dd/dpa

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu