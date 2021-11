Članice EU-a i četvrti val korone

Prvi put tokom pandemije koronavirusa, sedmodnevna stopa incidencije u Njemačkoj prešla je prag od 200. U ponedjeljak (08.11.) je iznosila 201,1, u srijedu (10.11.) 232,1, u četvrtak 249,1. Stopa, koja ukazuje na broj novih dijagnosticiranih infekcija na 100.000 ljudi u razdoblju od sedam dana, prethodno je dosegla vrhunac u prosincu 2020. godine kada je iznosila 197,6.

Drugim riječima: četvrti val se obrušio na Njemačku. Isto vrijedi i za mnoge druge zemlje. Na sjevernoj hemisferi stiglo je hladnije vrijeme, zima je skoro tu, a broj oboljelih i hospitaliziranih zbog COVID-a je ponovno u velikom porastu.

Ipak, situacija nije svugdje ista. U Izraelu je, na primjer, u ponedjeljak stopa incidencije iznosila 74,3. Zemlja je bila prva koja je počela nuditi treću dozu BioNTech/Pfizer cjepiva protiv COVID-a stanovnicima starijim od 60 godina koji su cijepljeni najmanje pet mjeseci ranije.

Studija objavljena u New England Journal of Medicine pokazala je da su Izraelci koji su primili dopunske injekcije imali mnogo manje šanse biti pozitivni na COVID-19 ili razviti teške simptome nego oni koji su dobili samo dvije doze.

DW donosi pregled zemalja s najnižom sedmodnevnom incidencijom u Europskoj uniji. Podaci dolaze s njemačkog portala Korona u brojevima, koji svakodnevno ažurira stranice i generira podatke sa Sveučilišta Johns Hopkins i Our World in Data, neprofitne organizacije koju vode istraživači sa Sveučilišta Oxford i Global Change Data Lab.

Španjolska ima najnižu incidenciju i više od 80 posto cijepljenih građana

Španjolska

Španjolska se može pohvaliti najnižom sedmodnevnom stopom incidencije u Europi, koja iznosi 31, i s više od 80 posto potpuno cijepljenih građana. Važno je napomenuti da to vrijedi i za mlade ljude: 30,1% mlađih od 18 godina u Španjolskoj je primilo barem jednu dozu, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). To je druga najveća stopa vakcinacije u EU. Uzimajući u obzir da je širenje epidemije među mladima jedan od čimbenika za povećanje broja infekcija, činjenica da je gotovo jedna trećina španjolske mladeži cijepljena vjerojatno je dio objašnjenja zašto je ta zemlja u stanju smanjiti broj slučajeva infekcije koronom.

Španjolska se u proljeće suočila sa četvrtim valom, iako u manjem obimu od prethodna tri. U travnju je Fernando Simon, ravnatelj Koordinacijskog centra za zdravstvena upozorenja i hitne slučajeve španjolskog Ministarstva, rekao na konferenciji za novinare kako se "ne čini da će ovaj četvrti val biti vrlo velikih razmjera ili biti blizu onoga što smo vidjeli u drugom i trećem." Za sada, zemlja je uspješna u suzbijanju petog vala.

Malta

U maloj otočkoj državi Malti stopa incidencije iznosi 48,8, što je druga najniža stopa u Europskoj uniji, a 83,5% stanovništva je potpuno cijepljeno, što je druga najveća stopa. Bez izravnih susjeda, Malti je lakše izolirati se. U srpnju su vlasti uvele karantenu za necijepljene turiste po dolasku na Maltu. U tom trenutku, zemlja je priznavala samo potvrde o imunizaciji iz EU-a, Velike Britanije i Švicarske.

Malti je kao otoku sigurno lakše kontrolirati pandemiju

U međuvremenu Malta također ne zahtijeva odlazak u karantenu za putnike koji imaju potvrde o vakcinaciji iz nekoliko drugih zemalja ― ako imaju dokaz o dopunskoj dozi cjepiva s jednim od cjepiva koje je priznala Europska agencija za lijekove.

Švedska

Švedska sedmodnevna incidencija, koja iznosi 54,9, je treća najniža u Europskoj uniji. Stanje u ovoj zemlji je zanimljivo iz nekoliko razloga. Njeni neposredni susjedi Norveška i Danska imaju incidencije od 175,2 odnosno 263,3, a Švedska je ipak uspjela zadržati svoj broj na nižem nivou. Sa 68,2% potpuno cijepljenog stanovništva, ta zemlja jedva nadmašuje prosjek EU-a od 65,6%.

Vlasti su tokom drugog vala uvele stroga pravila koja su možda dovela do razlike u odnosu na susjede. Među njima su zabrane prodaje alkohola nakon 20 sati i ograničenja kapaciteta trgovina. No do tog trenutka, Švedska, koja je držala restorane i većinu škola otvorenima kada je harao smrtnosni prvi val početkom 2020. godine, je već platila visoku cijenu. Do kraja listopada više od 15.000 ljudi u Švedskoj je umrlo od COVID-a 19, ili oko 145 ljudi na 100.000 stanovnika. To je trostruko više od smrtnosti u Danskoj i gotovo 10 puta više nego u Norveškoj.

Švedska je platila visoku cijenu svojih blažih mjera za suzbijanje pandemije

Portugal

Portugal bi mogao biti slučaj za studiju koja pokazuje da visoka stopa vakcinacije ne dovodi uvijek do spektakularno niskog broja slučajeva. Portugal je naime među zemljama s najvećom stopom vakcinacije u svijetu: gotovo 88%. Također je na prvom mjestu u Europskoj uniji po broju cijepljenih među mlađima od 18 godina: 32,5% ih je primilo barem jednu dozu, prema informacijama ECDC-a. Ipak, sedmodnevna incidencija u Portugalu iznosi nešto manje od 68, što je više nego dvostruka vrijednost u odnosu na susjednu Španjolsku.

Međutim, s obzirom na to da je Portugal nekada bio jedno od žarišta infekcije virusom korone u Europi, taj se broj može smatrati uspjehom. Njemačka je u veljači poslala u Portugal tim vojnih medicinara s opremom, među kojom su bili kreveti u poljskoj bolnici i respiratori u trenutku kada je zdravstveni sustav bio potpuno preopterećen. Danas je stopa incidencije u Portugalu znatno niža od one u Njemačkoj.

