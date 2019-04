Članica NATO-a Turska kupuje rusko oružje

Unatoč žestokoj kritici iz SAD-a Turska namjerava kupiti ruske oružne sustave. „To je naše suvereno pravo", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Moskvi. „Nitko ne može zahtijevati da se toga odreknemo."

Erdogan je rekao da već postoji "red vožnje" kada je riječ o toj kupovini. Kaže i da će isporuka obrambenih raketa početi u srpnju. Isplate Rusiji su već u tijeku. Prema ruskoj agenciji Interfaks, četiri protuzračna sustava tipa S-400 trebala bi stajati oko 2,2 milijarde eura.

„Ovi planovi su izazvali zategnut odnos u NATO-u", piše tabloid Bild: „Shodno tome na dnevnom redu su, po navodima Kremlja, bili i drugi obećavajući projekti u kojima bi Rusija mogla opskrbljivati Tursku modernim oružjem. Ovo je već treći posjet Erdogana Rusiji od početka godine."

Javna radio-televizija ARD je na svom internet-portalu Tagesschau također utvrdila da se „Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaju već treći put ove godine. I ponovo su predsjednici Rusije i Turske odvojili puno vremena za to. To su dva muškarca koji – i pored toga što se tako nazivaju – zasad neće postati prijatelji. Dva predsjednika, međutim, trenutno pušu u isti rog jer imaju zajedničke interese. To su ekonomski interesi, baš kao i politički i geostrateški."

„Ruski predsjednik je pohvalio to što je rusko-turska suradnja na području energije u međuvremenu dobila strateški karakter. Rusija je najveći isporučitelj zemnog plina u Tursku. Prošle godine smo izvezli 24 milijarde kubičnih metara, rekao je Putin. Stavljanje plinovoda u pogon će unaprijediti isporuke plina ruskim potrošačima. I ne samo to. Preko plinovoda će plin dugoročno biti dalje provođen u jugoistočnu Europu. Za Moskvu je ta ruta još jedna alternativa za tranzit plina preko Ukrajine – i mogućnost da ostvari veći politički utjecaj u zemljama kao što su Bugarska, Mađarska ili Srbija", piše Tagesschau između ostalog u podužem tekstu koji završava riječima: „Iako su danas stalno isticane zajedničke stvari: obje strane imaju u vidu u prvom redu svoje interese. To je, i ostat će tako, prije svega savez iz koristi."

Ruski protuzračni sustav S-400

Osim informacija o ovom sastanku, austrijski Standard je podsjetio da je „Sirija ishodište i krajnja točka odnosa dviju zemalja. Tamo je prije dvije godine počeo veliki raskol – kada je ruski vojni zrakoplov oboren jer ga je raketom pogodio jedan turski vojni zrakoplov. Razdvajanje sfera utjecaja u Siriji je na kraju dovelo do (teškog) saveza dvije hegemonijalne sile u regiji. Turska cilja na sjever, dio zemlje pretežno naseljen Kurdima, dok Rusija hoće u čitavoj Siriji zacementirati vladavinu svog miljenika Bašara al Asada."

„Kremlj je u prvi plan stavio ekonomske teme. Pored gradnje nuklearne elektrane Akuju, koja će biti završena 2023., i plinovoda Turski tok, koji bi trebao početi s radom već krajem ove godine, Putin je predložio i širenje vojne suradnje. Tu ima puno potencijala, rekao je šef Kremlja. Pri tome je već i sada sklopljeni posao dviju zemalja sporan. Turska kupovina ruskih protuzračnih raketa tipa S-400 provocirala je spor u NATO-u. Washington je reagirajući zaprijetio Ankari da neće prodavati Turskoj zrakoplove F-35", piše bečki Standard.

Priredio Saša Bojić

