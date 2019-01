Češko gospodarsko čudo

Običan dan u češkom gradu Mladá Boleslav udaljenom oko 50 kilometara sjeveroistočno od glavnoga grada Praga. Svatko na ulici izgleda zaposlen dok žuri nekamo. Zasigurno žure u Škodu, tvornicu koja je značajno obilježio ovaj srednjočeški grad. Taj češki proizvođač automobila, koji je 1991. postao dio njemačkog Volkswagena, aktualno je jedan od najvećih poslodavaca u zemlji, daleko najvažnija kompanija kad je u pitanju doprinos bruto domaćem proizvodu (BDP) i obujmu izvoza. Ukoliko želite dokučiti tajnu češkog čuda zapošljavanja, ne smijete ignorirati Škodu. Srećemo se s Bohdanom Wojnarom iz menadžmenta kadrovske službe. Govori nam kako je u proteklih osam godina broj zaposlenih porastao za 40 posto. Aktualno taj proizvođač automobila zapošljava oko 35.000 ljudi, uključujući i radnike na određeno vrijeme, u svoja tri češka proizvodna pogona u gradovima Mladá Boleslav, Kvasiny i Vrchlabí, kao i u logističkom centru u blizini Mladá Boleslava.

Zdravi industrijski temelji

Ta pozitivna slika, međutim, nije očita samo u Škodi, kaže Bohdan Wojnar. "Ustvari imamo punu zaposlenost u zemlji - nema drugog načina da opišem aktualnu situaciju. Tako je već mjesecima, broj otvorenih radnih mjesta nadilazi broj nezaposlenih." Češka Republika ima najnižu stopu nezaposlenosti među 28 zemalja članica od siječnja 2016. godine, u jesen 2018. je ta stopa iznosila samo 2,3 posto. To je u skladu s harmoniziranim brojkama Europske unije, odnosno s tzv. HUR-standardom, harmoniziranom stopom nezaposlenosti.

Bohdan Wojnar

Wojnar kaže da je jako tržište rada u prvom redu nastalo na češkim jakim industrijskim temeljima i zdravoj ponudi kvalificiranih radnika. To mišljenje dijeli i Javier Colato, stručnjak za Češku Republiku u međunarodnoj agenciji za ekonomske analize i prognoze FocusEconomics. On posebno misli na snagu češkog proizvodnog sektora. "Iza zdravog nastupa se krije rastuća automobilska industrija koja je bila ključni motor za rast češke ekonomije te je pomogla da se učvrsti tržište rada", kaže Colato u izjavi za DW.

Strani kapital je nedvojbeno pomogao češkoj ekonomiji, jer relativno niske plaće vjerojatno privlače mnoge investitore. "Prosječni troškovi rada u toj zemlji u 2017. su iznosili 11,30 eura na sat, a to je ispod EU-prosjeka od 26,80 eura", kaže Colato.

Niže plaće nisu ključ za privlačenje investitora

Relativno niske plaće, međutim, nisu glavni faktor za gospodarski uspjeh Češke. Plaće u Bugarskoj, Mađarskoj i Poljskoj su niže, dok su u Češkoj Republici u posljednje vrijeme čak rasle. Unatoč tome je, kad se promotri unutarnje tržište, češki proizvodni sektor veći nego bilo gdje drugdje u Europskoj uniji. Tu se stvorilo više od jedne trećine svih radnih mjesta u naciji koja broji 10,6 milijuna ljudi.

No, hoće li stvari ostati tako dobre na češkom tržištu rada? Tradicionalne prednosti polako nestaju i bit će od ključnog značenja pronaći nove jake strane kako bi se mogao osigurati rast i u budućnosti. Prema podacima iz jedne aktualne OECD-ove studije, Češka Republika se suočava s najvećim rizikom gubitka radnih mjesta zbog automatizacije u EU-u, skupa sa Slovačkom koja također ima industrijski orijentiranu ekonomiju.

Budući izazovi

Napredna robotizacija i automatizacija će nužno zahvatiti i Škodu. To znači da će se ta kompanija morati brzo prilagoditi tom razvoju. Bohdan Wojnar navodi da je taj proizvođač automobila usred procesa dodatne obuke svojih radnika kako bi ih se učinilo konkurentnima za buduće izazove. Škoda Auto ima dugu tradiciju na polju dualnog obrazovanja u poduzeću. "Naš centar za zanatsku izobrazbu postoji već duže od 90 godina. Također smo osnovali vlastito sveučilište i imamo kooperacijske projekte s raznim stranim sveučilištima", kaže Wojnar. Dodaje, međutim, da bi Češka bila više prema tehnologiji orijentirana zemlja da se taj pristup primijenio odmah nakon Baršunaste revolucije.

Stopa nezaposlenosti u Europskoj uniji

Ostaje da se vidi kako će radnici u drugim češkim kompanijama biti sposobni svladati nove izazove, uključujući sve veću robotizaciju i uključenje umjetne inteligencije u radne procese. A i hoće li obrazovni sustav biti sposoban na vrijeme obučiti prave ljude za to.

Dok neki ekonomisti sumnjaju u fleksibilnost nacionalnog obrazovnog sustava, ipak su optimistični da neće doći do velikog odumiranja poslova. To mišljenje zastupa i Daniel Munch iz trusta mozgova CERGE: "Nerazvijeni privatni uslužni sektor u zemlji će vjerojatno imati mjesta za radnike iz proizvodnog sektora. I dok velika koncentracija na auto-industriju krije rizike, to ujedno predstavlja sponu s modernim tehnologijama koje je inače teško adaptirati u zemljama bez industrijskih tradicija."

Spoj tradicije i modernog dizajna

Bohdan Wojnar kaže da su ljudi u njegovoj zemlji uvijek bili fleksibilni i otvoreni za nove tehnologije i trendove. Kompanije u mnogim gospodarskih sektorima su pokazale da imaju znatne kapacitete za suočavanje s novim izazovima, dodaje. S tim u vezi Wojnar spominje češku IT-tvrtku Avast koja je započela posao sa samo dvije osobe, a sada ima milijune klijenata diljem svijeta. Dodaje i da je oduševljen buđenjem poznate domaće industrije pravljenja kristalnog stakla. Ta industrija je oživjela nakon dugog razdoblja recesije nakon što je naučila kako kombinirati stoljećima stare tradicije s modernim zahtjevima u dizajnu i ukusu.

Kompanije u tim i drugim sektorima su u velikoj mjeri doprinijele ovom nacionalnom gospodarskom čudu kad je u pitanju zaposlenje. A možemo to opisati i Škodinim sloganom da je ono što je Češka uspjela u proteklih godina "Simply Clever", odnosno "jednostavno pametno".

