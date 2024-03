Češka organizira kupovinu streljiva za Ukrajinu

Češka Republika je pokrenula inicijativu za kupovinu do 800.000 komada artiljerijskog streljiva za Ukrajinu. Time bi se trebalo pomoći Ukrajini u njenom obrambenom ratu protiv Rusije, sve dok se kapaciteti europskih i ukrajinskih tvornica oružja ne povećaju do te mjere da mogu osigurati dovoljne količine streljiva. Europska unija je krajem prošle godine Ukrajini obećala isporuku milijun metaka do kraja prošle godine, ali to nije mogla ispuniti.

Češka inicijativa službeno je započela 20. veljače 2024. godine na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je češki predsjednik Petr Pavel, bivši predsjednik Vojnog odbora NATO-a, izjavio da je Ukrajini hitno potrebna artiljerija i drugo streljivo - i da Češka zna gdje se to može nabaviti. „Mi smo uspjeli lokalizirati pola milijuna komada streljiva kalibra 155 milimetara i 300.000 komada streljiva kalibra 122 milimetra", rekao je Pavel na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, te dodao da Češka može nabaviti streljivo, ali da se druge zemlje mole da se financijski priključe toj akciji.

Pavel je govorio u ime kompletnog češkog političkog vrha. „Neophodno je hitno opskrbiti Ukrajinu streljivom, i moramo naći sve moguće načine da to učinimo", odmah je inicijativu češke vlade potvrdio i glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Daniel Drake.

Bez objavljivanja službenih detalja.

Već krajem veljače češkoj akciji priključile su se Danska, Nizozemska i Kanada; nakon otprilike mjesec dana među njima je bilo već 20 zemalja EU-a i NATO-a, uključujući Njemačku i Francusku.

Češka vlada ne daje službene informacije o detaljima akcije, prije svega da ne bi dala Rusiji mogućnost da spriječi kupovinu streljiva u zemljama u kojima Kremlj ima utjecaj i kontakte. Novinski portal Aktualne.cz pak tvrdi da je bar deset čeških tvrtki namjenske industrije uključeno u akciju i da su aktivirali svoje kontakte u zemljama globalnog juga kako bi tamo kupili streljivo.

Bivša Čehoslovačka je u vrijeme socijalizma spadala među deset najvećih izvoznika oružja na svijetu. Iako je izvoz oružja u devedesetima snažno opao, dio vojne industrije je sačuvan. I danas Češka Republika proizvodi i izvozi mnoge tipove oružja, od borbenih zrakoplova do samohodnih haubica i lakog naoružanja. U 2023. je iz Češke izvezeno oružja u vrijednosti od 1,2 milijarde eura. Češke vojne kompanije raspolažu brojnim kontaktima u zemljama u razvoju, koje sada koriste za nabavku streljiva za Ukrajinu.

Petr Pavel i Zelensky u Pragu prošle godine Foto: Petr David Josek/AP/picture alliance

Novac je tu

Već početkom ožujka češki predsjednik Petr Pavel mogao je objaviti svoj prvi veliki uspjeh. „Uspjeli smo prikupiti cijeli iznos za kupovinu kompletne streljiva, dakle 800.000 komada", rekao je Petr Pavel. "Sve države koje su donirale sredstva bit će informirane o vremenskom planu i daljim koracima", rekao je predsjednik novinarima.

Češka Republika nastavlja sa svojom inicijativom na temelju obimnih isporuka streljiva koje je Prag već poslao Ukrajini. "Već dvije godine šaljemo streljivo Ukrajini i u suradnji s brojnim partnerima smo već poslali više od 1,2 milijuna komada streljiva velikog kalibra Ukrajini", izjavio je za DW Tomas Pojar, savjetnik češke vlade za nacionalnu sigurnost, zadužen za koordinaciju isporuka oružja Ukrajini. "Prve pošiljke iz ove široko obuhvatne češke inicijative za isporuku streljiva očekuju se najkasnije do lipnja", ističe Pojar.

Zahvalnost Ukrajine

I češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski je zadovoljan dosadašnjim napretkom. "Vrlo dobro je prihvaćeno to što smo se u pravo vrijeme na pravom mjestu pojavili s dobrom idejom", kaže Lipavski u razgovoru za DW. Ministar vanjskih poslova SAD-a Antony Blinken kao i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba osobno su mu se zahvalili za pokretanje inicijative.

I Europsko vijeće je u svojim zaključcima na samitu održanom 22. ožujka 2024. u Bruxellesu podržalo češku inicijativu. "Europsko vijeće pozdravlja sve nove inicijative u tom smislu koje omogućavaju ispunjavanje obvezeEU-a da isporuči milijun komada artiljerijskog streljiva, uključujući i inicijativu Češke Republike da se odmah kupi streljivo za Ukrajinu", navodi se u zaključcima samita.

Nedostatak streljiva razlog za gubitke Foto: Diego H. Carcedo/Anadolu/picture alliance

Stabilizacija na frontu

Češka inicijativa dolazi u vrijeme kada je odobravanje još jednog velikog vojnog paketa pomoći za Ukrajinu u vrijednosti od više desetaka milijardi dolara u SAD-u zamrznuto zbog otpora republikanskih zastupnika.A ni europske tvrtke za proizvodnju oružja i streljiva nisu u stanju osigurati potrebne količine streljiva za Ukrajinu, što je prije svega posljedica sporog rasta proizvodnih kapaciteta.

Prema mišljenju vojnih stručnjaka, Rusija na ratištu raspolaže s pet puta više streljiva za teško naoružanje od Ukrajine. Analitičari smatraju da je pad grada Avdivke, blizu Donjecka, koji se dogodio sredinom veljače bio prvenstveno posljedica nedostatka streljiva na ukrajinskoj strani. Strahuje se da će Rusija na proljeće pokušati novu ofenzivu i veći proboj kroz trenutnu liniju fronta. Isporuke streljiva koje organizira Češka trebale bi pomoći u sprječavanju toga.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.