Češka: Oligarh i bivši premijer Babiš pred sudom

U Češkoj se on smatra sudskim procesom desetljeća. Interes za sudsku raspravu je bio toliki da su se morale dodjeljivati karte za sudnicu. U sudskom procesu koji je počeo u ponedjeljak (12. rujna) nije riječ ni o spektakularnoj seriji ubojstava, kao ni o milijardama, nego "samo" o dva milijuna eura. Ali se na optuženičkoj klupi nalazi osoba koja je u Češkoj jednako poznata koliko i kontroverzna: bivši premijer i multimilijarder Andrej Babiš.

Ovaj 68-godišnjak je do kraja 2021. bio na čelu čeke vlade. Riječ je o drugom najbogatijem Čehu, koji uz to slovi i kao favorit na predsjedničkim izborima u siječnju 2023. Slučaj zbog kojeg je on sada pred sudom nosi idiličan naziv „Rodino gnijezdo". I zaista, riječ je o idili: seoskom imanju i wellness centru Rodino gnijezdo, 50-ak kilometara zapadno od Praga, za čiju je izgradnju Babiš 2008. godine, kako se navodi, bespravno dobio oko dva milijuna eura subvencija iz EU-fondova.

„Prevrtljivi premijer"

Slučaj „Rodino gnijezdo" je dugi niz godina privlačio veliku pažnju češke javnosti: uvijek iznova je dolazilo do odugovlačenja istraga i odgađanja podizanja optužnice. Zbog toga je također u više navrata dolazilo do oštrih sporova između Češke Republike i EU-a. A ovaj slučaj se pobrinuo i za to da stotine tisuća Čeha izađu na ulice i prosvjeduju protiv "prevrtljivog premijera" Babiša. Jer „Rodino gnijezdo" simbolizira netransparentan i prepreden stil kojim je Babiš došao do svog bogatstva i statusa milijardera.

Tijekom procesa se za sada moglo saznati sljedeće: Babiševa tadašnja asistentica Jana Nagyova, prema optužnici, formalno je kompaniju „Rodino gnijezdo" izuzela iz Babiševog koncerna Agrofert, kako bi 2008. godine aplicirala za subvencije EU-a koje su bile namijenjene srednjim i malim poduzećima. To pak ne bi bilo moguće unutar ogromnog koncerna Agrofert. Babiševo dvoje odrasle djece i zet postali su službeni vlasnici „Rodinog gnijezda". Od 2014. godine resort je ponovo vraćen u okrilje koncerna Agrofert.

Babišu prijeti kazna do deset godina zatvora

Babiševo "Rodno gnijezdo" - luksuz financiran EU sredstvima

Babišu i Nagyovoj, ako budu osuđeni, prijeti kazna do deset godina zatvora. Međutim, oboje su stekli olakšavajuću okolnost jer je Agrofert 2018. godine vratio dva milijuna eura subvencija. Međutim, nadležni sudac Jan Sott već je upozorio na to da bi optužbe mogle biti proširene na još jedno kazneno djelo, naime nanošenje štete interesima Europske unije, za koje je također predviđena kazna do deset godina zatvora.

Babiš pak tvrdi da je riječ o zavjeri protiv njega. "Ovo je prvo političko suđenje od revolucije 1989.", rekao je Babiš u parlamentu prošlog tjedna. Neposredno prije nego što je ušao u sudnicu u ponedjeljak, objavio je na Twitteru: "Danas sam pred sudom spreman dokazati svoju nevinost." U sudnici je uzvratio tužitelju: "U optužnici je sve pogrešno. Ona je apsurdna, skandalozna i ​​ja ju u principu odbacujem. Ne osjećam se krivim i nevin sam. Stojim ovdje zbog toga što sam ušao u politiku."

Stranka po Babiševoj mjeri

To je narativ koji Babiš uvijek iznova javno koristi kako bi se distancirao od vladajuće elite i političkog establišmenta – iako je i sam dio njega. Milijarder, koji je porijeklom iz Slovačke, a već je bio dio ekonomske elite u Čehoslovačkoj u vrijeme komunizma, u politiku je ušao 2011. godine osnivanjem stranke ANO (Akcija nezadovoljnih građana). Kratica ANO također znači JA na češkom; stranka je desno-liberalno populistička i skrojena prvenstveno po Babiševoj mjeri.

Politički, milijarder i dalje šalje skeptične tonove u smjeru EU-a, ali ne teži izlasku Češke iz EU-a jer se to kosi s ekonomskim interesima njegovog koncerna Agrofert, koji posjeduje široku mrežu svojih podružnica u Europi. Na primjer, Agrofert je i u Njemačkoj snažno zastupljen, gdje posjeduje tvornicu gnojiva Piesteritz i veliku pekaru Lieken.

Žestoka populistička kampanja protiv vlade

Babiš trenutno pokušava uzdrmati češku politiku oštrom populističkom kampanjom protiv koalicijske vlade liberalno desnog centra koju predvodi premijer Petr Fiala. Riječ je o predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore u siječnju 2023. Babiš slovi za favorita, iako je nejasno hoće li se uopće kandidirati.

Jedna od glavnih tema kampanje u ovom trenutku, prema Babišovim riječima, je "prekomjerna pomoć Ukrajincima". Češka je jedna od zemalja EU-a koja je pokazala najveću solidarnost s Ukrajinom, koja, između ostalog, uključuje isporuku oružja i prijem izbjeglica. Babiš je, s druge strane, na predizbornim nastupima ponavljao svoj slogan: "Vlada se prije svega treba brinuti o našim građanima".

Paralele sa slučajem Berlusconi

Budući predsjednik Babiš?

Proces protiv Babiša, smatra politolog Lubomir Kopeček, mogao bi imati presudan utjecaj na predsjedničke izbore - na štetu milijardera, bez obzira hoće li se on sam kandidirati ili će njegova stranka izabrati drugog kandidata. „Za Babiša bi bilo vrlo neugodno kada bi neposredno prije predsjedničkih izbora bila izrečena nepovoljna presuda", rekao je Kopeček za DW.

„Ovdje se radi o političaru koji je u Češkoj vrlo kontroverzan ne samo zbog svojih poslovnih grijeha, već uopće i zbog svoje prošlosti", ističe Kopeček. On, između ostalog, aludira na činjenicu da je Babiš, prema sudskoj odluci, bio doušnik bivše čehoslovačke Državne sigurnosne agencije – što on sam negira. „Slučaj Babiš će nas u Češkoj na sličan način pratiti, kao što je slučaj Berlusconi pratio talijansku politiku duže od 20 godina“, kaže Kopeček.

Prema Petru Honzejku, poznatom komentatoru lista Hospodarske novine, činjenica da slučaj Babiš konačno ide pred sud svakako je dobra vijest. "To dokazuje da demokratske institucije u Češkoj dobro funkcioniraju", napisao je Honzejk na svom Twitter profilu. "Čak ni najbogatiji i najmoćniji ne mogu biti sigurni da će im sve proći nekažnjeno."

