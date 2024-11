Vous avez dit nouvelle Constitution guinéenne ?

"La transition guinéenne est sociale, économique et politique", a déclaré Dansa Kourouma, le président du Conseil national de la transition, en marge du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de Constitution.

Dans les régions administratives du pays comme à Labé, la sensibilisation sur le contenu du texte sera lancée dans les prochains jours, explique le cabinet du gouvernorat de la ville, sans donner une date précise.

"C'est vous qui m'avez informé que cette campagne a été lancée" (habitant de Labé)

En attendant, des habitants comme Alhassane Saoudatou Baldé, ne semblent pourtant pas toujours au courant : "C'est vous qui m'avez informé que cette campagne a été lancée. Nous ignorons qui a rédigé cette Constitution. Ce que nous souhaitons par rapport à la nouvelle Constitution, c'est qu'ils essayent de toucher les populations à la base. Si par exemple c'est à Labé, ici, vous pouvez utiliser la langue poular, le soussou ou le dialonké pour que les gens aient accès au contenu."

Un texte très politique

Aïcha est professeure d'université. Contrairement à Alassane, elle a pris le temps de lire l'avant-projet de nouvelle Constitution. Elle trouve son contenu "plus politique que social".

"Si nous prenons par exemple l'article 24 qui parle de la famille, dans cet article la protection des enfants contre les abus sexuels est abordée certes, mais de façon très sommaire. Hors, aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et face à ce problème, personne n'est en sécurité. Chaque jour, on entend qu'un enfant de deux ans, de trois ans a été violé. Ça fait vraiment mal de savoir que l'individu qui a commis ce crime va passer devant monsieur le juge comme un simple violeur. Moi, je pense qu'un article devait être carrément dédié à cela et que ce crime devrait être puni plus que les autres viols."

Éducation par les médias

Idrissa samping Diallo est journaliste. Il pense que les différents types de médias devraient permettre aux Guinéens de mieux se préparer et surtout, de savoir si le général Doumbouya pourrait se présenter à l'élection présidentielle.

"D'abord, les médias traditionnels, ensuite les réseaux sociaux et après les communicateurs traditionnels," recommande-t-il. "Il ne faut pas piéger les gens, il faut qu'ils soient informés si réellement l'avant-projet de Constitution prévoit la candidature spécifique du général Mamadi Doumbouya, qui est chef d'une transition qui a un délai. Ou bien si ça n'est pas prévu."

Avec le projet de nouvelle Constitution, une candidature dugénéral Doumbouya à une éventuelle prochaine élection présidentielle semble se profiler. Image : Cellou Binani/AFP

Du côté de l'administration publique, des mesures sont prises pour que les citoyens accèdent au contenu de l'avant-projet de nouvelle Constitution, réagit le directeur de cabinet de la région administrative de Labé, située à plus de 400 kilomètres de Conakry, dans le nord-est du pays. On n'attend plus que l'arrivée des émissaires du CNT pour lancer les activités, poursuit Siné Magassouba : "Le CNT va présenter la situation, on aura encore la lourde charge de continuer la démultiplication jusqu'à atteindre les secteurs et les districts."

Toutefois, la fermeture des principaux médias indépendants guinéens par les autorités militaires va nuire à une information claire et objective sur cette nouvelle Constitution, dont les objectifs restent encore mal définis.