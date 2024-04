Volker Türk à l'écoute des déplacés de Bulengo

Ce mercredi (17.04.2024), Volker Türk a visité le camp de déplacés de Bulengo, l'un des plus importants de la région. Situé dans la périphérie de Goma, il est peuplé de personnes déplacées ayant fui l'avancée des rebelles du M23.

Après de brefs échanges, le Haut-commissaire aux droits de l'Homme a assuré aux déplacés que des efforts seraient faits pour qu'ils puissent retourner chez eux.

"J'ai parlé avec des personnes qui étaient chassées de leurs zones d'origine à cause de la violence, à cause des massacres, avec des viols", a-t-il déclaré. "Et ça me brise le cœur de voir des personnes qui sont déplacées, des cas de violation des droits de l'Homme en RDC et plus particulièrement en province du Nord-Kivu. Et leur grand message est qu'ils veulent la paix et veulent que cette violence et ce conflit s'arrêtent et que ceux qui ont une influence sur les parties au conflit l'utilisent pour que cette guerre s'arrête."

Deux poids, deux mesures

Les déplacés rencontrés dénoncent notamment leurs conditions de vie difficiles dans le camp. Il attendent aussi, après le passage du Haut-commissaire, que le gouvernement prenne des mesures pour qu'ils puissent enfin rentrer chez eux. Enfin, ils se sentent oubliés et déplorent le silence de la communauté internationale vis-à-vis des crimes commis dans l'est de la RDC.

"Ce qui nous étonne dans ce monde", dit Muhindo Wasukundi, un déplacé âge d'une trentaine d'années, "c'est qu'on donne des sanctions à la Russie qui a envahi l'Ukraine, mais jamais à l'Ouganda et au Rwanda qui ont envahi la RDC à travers le M23. C'est comme si, en RDC, nous n'étions pas des personnes comme les autres. Voici la masse des gens ici, mais nous ne savons pas à quel saint nous vouer."

"C'est comme si, en RDC, nous n'étions pas des personnes comme les autres" (M. Wasukundi)

Programme chargé

Jean-Luc Bahati, défenseur des droits humains, estime que la présence de Volker Türk pourra aider les déplacés qui sont par ailleurs pris pour cible par les rebelles du M23 qui bombardent les alentours du camp : "Nous espérons qu'il va s'impliquer suffisamment et qu'il ressortira avec des recommandations qu'il demandera à notre République d'appliquer pour réduire les cas des violations des droits de l'Homme en RDC et plus particulièrement en province du Nord-Kivu."

La mission de Volker Türk, qui se poursuit jusqu'à jeudi, comprend des rencontres avec des responsables congolais pour discuter des stratégies de protection des civils et de prévention des violations des droits humains. En outre, Volker Türk prévoit de s'entretenir avec des représentants de la société civile, la Commission nationale des droits de l'Homme, ainsi que des membres de partis politiques et des représentants diplomatiques.