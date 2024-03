Vicroire Ingabire recalée pour la présidentielle au Rwanda

Au Rwanda, les juges de la Haute Cour ont rejeté la demande de Victoire Ingabire, déposée en février dernier, de retrouver ses droits politiques, ce qui lui aurait ouvert le droit de se porter candidate à l'élection présidentielle.

L'opposante affirme à la DW avoir pourtant respecté toutes les conditions imposées après sa libération par grâce présidentielle, en 2018.

Pour Victoire Ingabire, cette décision n'est pas une surprise car le pouvoir de Kigali ne veut pas d'une opposition crédible.

''Le parti au pouvoir, le FPR, n'est pas prêt à ouvrir l'espace politique, il n'est pas prêt à entrer en compétition avec d'autres politiciens qui ont un programme que les Rwandais peuvent avoir la possibilité de choisir. Donc le FPR n'est pas prêt à le faire'', déplore-t-elle.

Avant d'ajouter : ''Mais en même temps, les Rwandais ont soif de la démocratie, ont soif d'avoir un pays où ils peuvent s'exprimer librement.''

Victoire Ingabire avait été arrêtée et accusée de nier la réalité du génocide, après avoir demandé, en janvier 2010, que les auteurs des crimes contre les Hutus soient aussi jugés.

Elu président par le Parlement en avril 2000, Paul Kagame a obtenu plus de 90% des voix aux présidentielles qui se sont tenues depuis au suffrage universel en 2003, 2010 et 2017 Image : Halil Sagirkaya/Anadolu/picture alliance

Kagame face à lui-même ?

Aujourd'hui, elle n'est pas la seule à ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. L'opposant Bernard Ntaganda , candidat en 2010 avant de se retrouvé lui aussi en prison, affirme vouloir explorer des possibilités d'appel auprès de la justice régionale.

''Depuis l'avènement du FPR, on n'a pas eu d'élections transparentes. Et comme d'habitude, le Rwanda n'a jamais eu d'élections crédibles, inclusives et transparentes. Il faut que la communauté internationale change son fusil d'épaule afin de condamner les actions du régime rwandais.'', implore Bernard Ntaganda.

Pour l'instant, le député Frank Habineza, du Parti vert démocratique du Rwanda, est le seul candidat déclaré face au président Paul Kagame. Il avait obtenu 0,45% des voix lors du dernier scrutin de 2017.

''Sur le plan démocratique, le rwanda est très en retard''

Pour l'analyste politique Mali Ali, il est difficile d'espérer une opposition crédible face à Paul Kagame :

''Avec Kagame, on ne peut pas parler d'opposition, on ne peut pas parler de la démocratie. C'est un pays qui est entre les mains d'un homme autoritaire qui ne veut pas partager. Donc, sur le plan démocratique, le Rwanda est très en retard par rapport à ses voisins.'

En attendant d'éventuels recours de l'opposition, le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 2000, est déjà candidat à sa réélection pour un quatrième mandat.