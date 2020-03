Vers l'annonce d'une fin totale d'Ebola en RDC?

Ebola est-il vaincu au Congo ? Cette question c’est la Frankfurter Runschau qui la pose. Le journal revient ainsi sur l’annonce de la sortie de l’hôpital de Masiko, désignée comme la dernière patiente d’Ebola. Une sortie marquée par des chants et danses du personnel médical ainsi que de Masiko elle-même.

"Nous avons vaincu Ebola", déclarera plus tard l'épidémiologiste congolais Jean-Christophe Shaka.

Des propos que relaie la Frankfurter Runschau. Le quotidien de Francfort précise qu’après 3.300 infections, dont 2.264 ont été mortelles, la deuxième pire épidémie d'Ebola de l'histoire semble avoir été surmontée.

L'Organisation mondiale de la santé ne pourra toutefois déclarer officiellement la fin de l’épidémie qui a commencé le 1er août 2018 que dans deux semaines.

Un délai que rappelle également la Süddeutsche Zeitung. On peut en effet lire dans ses colonnes qu'une épidémie d'Ebola n'est terminée que s'il n'y a pas eu de nouveau cas depuis 42 jours.

En RDC, la lutte contre Ebola a été particulièrement difficile en raison notamment des combats dans l’est du pays qui continuent d'entraver le déploiement du personnel médical.

Dans les aéroports les contrôles ont été renforcés comme ici en Ethiopie.

Coronavirus, l'Afrique se prépare

Un virus qui se propage dans le monde et qui touche désormais également l’Afrique. Un continent qui du point de vue du quotidien der Spiegel n’est pas suffisamment préparé à faire face à une éventuelle épidémie.

Etant donné que de nombreuses personnes infectées ne présentent que des symptômes bénins, il est fort possible qu'elles ne soient pas découvertes poursuit le journal. Dans de nombreux aéroports internationaux, les voyageurs doivent désormais remplir des questionnaires sur les maux de gorge et les maux de tête, les problèmes pulmonaires, la fièvre ou la diarrhée. Mais qui coche vraiment "oui" alors qu’une quarantaine est possible ? S’interroge le quotidien.

En s’appuyant sur le témoignage d’une jeune Ghanéenne, der Spiegel rappelle que très peu de personnes ayant mal à la gorge en Afrique subsaharienne consultent un médecin et ceux qui ont de la fièvre pensent probablement d'abord au paludisme.

Toutefois, continue der Spiegel, en dépit d’un système de santé fragile, l'Union africaine (UA) a réagi rapidement à la propagation mondiale du Covid-19 et a convoqué une réunion d'urgence.

Les ministres de la Santé des 55 Etats membres ont élaboré une "stratégie de préparation et de réponse". Des ateliers de formation au diagnostic ont été proposés à des experts de 28 pays qui devraient désormais pouvoir tester eux-mêmes des échantillons.

Les Etats africains bénéficieront sans doute également d’une partie des 12 milliards de dollars de prêts et d'aide de la Banque mondiale pour lutter contre le nouveau coronavirus.

A ce sujet on peut lire dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung que ce fond est destiné à contrer les conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie de Covid-19.

Dans le passé, la Banque mondiale avait initié des programmes d'aide dans des crises causées par des épidémies, comme Ebola ou Zika, rappelle la FAZ.