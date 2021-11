Une strategie pour capter le CO2

Lors de la COP26, certains pays ont proposé de récupérer et séquestrer le Co2 grâce à des usines pour le stocker dans le sol. Par ailleurs, plus de 100 pays se sont engagés à protéger les forêts afin de préserver les "puits de carbone" qu'elles représentent. C’est ainsi que certains pays ont promis de mettre en place des programmes de reforestation qui jouent un rôle important dans la régulation du climat.

Car, les forêts recouvrent un peu plus de 30% de la surface terrestre et représentent le deuxième plus grand "puits de carbone" de la planète, après les océans. Jean Missinhoun, le responsable de l'ONG internationale Earth Love United a proposé, lui aussi, à la Cop26, une solution naturelle de capture et de stockage de Carbon, basée notamment sur les mangroves et les algues, les herbiers et chanvre. Cette solution est pour l’heure expérimentée au Bénin et le sera dans d’autres pays du continent, précise Jean Missinhoun.

