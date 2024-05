Présidentielle au Tchad : suivez notre direct

Les horaires sont en temps universel, une heure de plus au Tchad.

09H13 : A Bongor, dans le sud-ouest du pays, les bureaux ont ouvert à l'heure. Mais certains véhicules avec des affiches de campagne ont stationné devant les bureaux de vote. Les passagers à bord donnent des indications de vote, comme l'a constaté une source sur place.

08H43 : "Cela s'est bien passé, il n'y a pas de complications, on est venu, l'accueil est bon, on a bien voté, je n'ai pas vu d'inconvénients ou de difficultés. Je me sens vraiment libre et contente", témoigne au micro de la DW une électrice qui a voté à Moundou.

08H25 : Candidat au scrutin présidentiel de 2024, l'ancien Premier ministre et candidat au scrutin de 2021 a voté ce matin dans la sous-préfecture de Torrock, dans le sud du Tchad, selon des médias tchadiens.

07H45 : De son côté, le Premier ministre Succès Masra, candidat au scrutin, a voté dans le 7ème arrondissement de N’Djamena. "C'est un grand jour pour notre pays, sans doute un grand pour la démocratie", a fait savoir Succès Masra après son vote. Le candidat a invité tous ceux qui aspirent au changement de sortir massivement pour voter, de façon pacifique. Succès Masra a salué le fait qu'Internet ne soit pas coupé en cette journée d'élection. Le candidat a par ailleurs indiqué que les délégués des bureaux de vote ont le droit de filmer les PV des procès-verbaux.

Le président de transition Mahamat Idriss Deby Itno se présente aux électeurs après avoir dirigé la transition pendant trois ans Image : Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

Autre candidat qui a voté, le président de transition : Mahamat Idriss Deby a accompli son devoir civique dans le 2ème arrondissement de la capitale tchadienne. "Je suis entrain de tenir aujourd’hui un quatrième engagement phare qui va boucler le processus de la transition, déclenché dans notre pays il y a 3 ans. Il revient maintenant au peuple de voter massivement pour choisir son président", a déclaré le président de transition. Il a rappelé d'abord ses trois premiers engagements : continuité de l'Etat, organisation du dialogue national et référendum constitutionnel.

06H57 : A Moundou, la deuxième ville du pays, située dans le sud, les électeurs ont aussi commencé à voter. "Le vote a commencé à 6h30, les électeurs sont en train de voter déjà", raconte un président de bureau de vote qui constate que beaucoup d'électeurs n'ont pas trouvé leurs noms sur la liste.

Certains électeurs rencontrés par la DW dénoncent en effet des dysfonctionnements dans le vote : absence de noms, de photos. Un électeur confie à la DW avoir été obligé de rentrer chez lui.

06H33 : Certains électeurs se sont levés tôt pour exercer leur devoir civique. Un électeur confie cependant à la DW n’avoir vu personne dans son bureau de vote. "C’est après le boulot que je vais repartir pour voter", ajoute cet électeur.

6H30 : Les Tchadiens ont commencé à voter ce matin. Des électeurs ont ainsi pu jeter leur bulletin dans l’urne dans le bureau de vote de la grande poste de Ndjambal Ngato, à deux pas de la présidence dans le centre de N'Djamena, trois quart d'heure après l'heure de l'ouverture officielle du scrutin. C’est ce qu’a constaté l’AFP.

Blaise Dariustone, le correspondant de la DW à N'Djamena, informe que le président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno, a déjà voté. Succès Masra est arrivé sur le lieu de vote.

L'essentiel

Dix candidats sont en lice pour cette présidentielle, dont une femme. La victoire devrait se disputer entre les deux principaux, le général Mahamat Idriss Deby Itno et Succès Masra. Le premier avait été proclamé chef de l'Etat par l'armée il y a trois ans pour succéder à son père et le second, ancien opposant, nommé Premier ministre il y a cinq mois.

Le vote est prévu sur place de 6h à 17h.

8,2 millions d'électeurs sont inscrits pour donner leur voix à un des candidats ou à la seule femme en lice, Lydie Beassemda.

La rédaction de la DW se mobilise pour cette présidentielle et est en direct du Tchad à 7hTU dans sa matinale et 17hTU pour le journal du soir.

Le déroulement de la journée

Hier dimanche, policiers et militaires ont voté avec 24h d'avance, afin d'être disponible pour sécuriser le scrutin ce lundi Image : Blaise Dariustone/DW

Les horaires donnés ici sont en heure universelle.