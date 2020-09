Supercoupe d'Allemagne : choc entre le Bayern et Dortmund

Ce soir, le Bayern Munich accueille le Borussia Dortmund pour la Supercoupe d'Allemagne. Un match qui se déroulera sans public - en raison de la crise sanitaire - mais qui sera à coup sûr spectaculaire.

Si d'habitude, la Supercoupe d'Allemagne oppose le champion de Bundesliga au vainqueur de la Coupe, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Le Bayern Munich ayant remporté les deux compétitions, il se retrouve face au Borussia Dortmund, son dauphin en championnat.

Une revanche à prendre

Pour cette 21ème édition de la Supercoupe d'Allemagne - la 13ème sous l'égide de la DFL, la Ligue nationale de football -, le Bayern Munich ne compte pas lever le pied. Tout d'abord, les Bavarois ont une revanche à prendre : l'an passé, ils s'étaient inclinés 2-0 face à ce même Borussia Dortmund. Et puis, même si le Bayern joue à un rythme soutenu avec un match tous les trois jours, l'entraîneur Hansi Flick n'aurait rien contre ajouter un cinquième trophée à sa collection, surtout si cela signifie passer à autre chose après la déconvenue ce weekend en championnat contre Hoffenheim :

"Aucun joueur n'est venu me voir pour me dire qu'il avait besoin de souffler. Nous savons que cette saison va être dense pour tout le monde. De plus, nous n'avons pas eu de préparation, c'est donc une saison particulière pour nous, mais nous devons nous adapter. Le moral de l'équipe est au beau fixe. Il se peut qu'un joueur ait été fatigué mais sur le terrain, les garçons se donnent à 100%. Nous avons eu des problèmes tactiques lors de notre dernier match, ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le football que nous voulons jouer au Bayern Munich", a déclaré l'entraîneur allemand en conférence de presse.

L'an passé, le Borussia Dortmund avait remporté la Supercoupe d'Allemagne

Haaland, atout offensif numéro un de Dortmund

Du côté de Dortmund, il y a aussi l'envie de passer à autre chose après la défaite en Bundesliga le week-end dernier sur le terrain du FC Augsburg. Pour cela, les hommes de Lucien compteront notamment sur le buteur Erling Haaland, dont Flick n'a de cesse de louer les qualités :

"Quand on voit son but contre Gladbach, après un sprint de 90 mètres, on se dit que cette envie, cette faim du but, c'est exceptionnel. Il se développe très bien, il a une volonté énorme, utilise très bien son corps, il a une frappe fantastique. Haaland a tout pour devenir un grand attaquant. Je ne sais pas s'il est au même niveau que Lewandowski. Je laisse ça à d'autres. Pour moi, Lewandowski est le meilleur attaquant au monde."

Un match dans le match : Robert Lewandowski face à Erling Haaland

Bayern Munich contre Borussia Dortmund, c'est ce soir, à partir de 18h30 en temps universel.