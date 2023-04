Risque d’escalade au Darfour

La situation reste à Khartoum malgré le cessez-le-feu de 72 heures conclu au sous l'égide des Etats-Unis. Dans la capitale soudanaise, des affrontements autour de lieux stratégiques ont continué et parfois même se sont intensifiés. Et les combats se sont étendus au nord-ouest du pays, notamment au Darfour.

La région du Darfour a connu une guerre civile en 2003 entre l’armée soudanaise, appuyée par des miliciens arabes, les Janjawids, et des forces rebelles composées de minorités ethniques non-arabophones.

Le conflit dans cette région a causé la mort de 300.000 personnes et fait 2,5 millions de déplacés selon les Nations unies. Et pour Jacky Mamou, président du Collectif urgence Darfour, les conditions sont réunies pour que les crimes de 2003 se reproduisent si rien n’est fait pour éviter la catastrophe.

Des combats signalés

Près de la frontière tchadienne, les combats ont repris et des rapports de plus en plus nombreux et inquiétants font état de tribus s'armant et rejoignant les combats.

Des "affrontements intercommunautaires" ont également éclaté dans la région du Nil bleu, à la frontière sud-est avec l'Ethiopie.

Des témoins ont également rapporté à l'AFP des affrontements entre l'armée et les FSR, impliquant notamment des avions de chasse, à Wad Banda, au Kordofan-Ouest (sud), région limitrophe du Darfour.

Des Soudanais ont déjà fui en Egypte et au Soudan du Sud, qui compte 800.000 réfugiés au Soudan. Parmi eux, des femmes et des enfants traversent désormais dans l'autre sens, selon l'ONU. Plus de 20.000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad, frontalier du Darfour.

La région, la plus pauvre du pays, et ne s’est pas remise des ravages dans les années 2000 par la guerre ordonnée par Omar el-Béchir, déchu en 2019, et menée notamment par les miliciens Janjawids, d'où sont issues les paramilitaires, les Forces de soutien rapide (FRS) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti".