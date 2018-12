Solskjaer, nouvel entraineur de Manchester United

La nommination de Ole Gunnar Solskjaer comme nouvel entraineur de Man.United a éte officialisée ce mercredi selon les informations tirées du site de l'équipe.

Le technicien norvegien assurera la succession du Portugais José Mourinho limogé mardi. Surnommé "Super Sub", Solskjaer a marqué l'histoire du club le plus riche du monde en tant que joueur avec 126 buts en 366 matches.

Bundesliga J-16: Bayern Munich & RB Leipzig

C'est l’une des affiches les plus intéressantes de la journée. L’entraîneur bavarois Niko Kovac estime d’ores et déjà qu’il y aura du pain sur la planche:

"Nous devrons être dominants, ce n'est pas de l'arrogance, non. Nous respectons l'adversaire, et être conscients que nous sommes en progrès . Nous savons que ce sera difficile face à Leipzig, mais nous devrons nous comporter comme on l'a fait contre Hanovre, fournir beaucoup d'efforts pour enfin gagner le match." a t-il dit.

Dans les autres rencontres, Schalke 04 accueille le Bayer Leverkusen, Werder Brême affronte Hoffenheim, Fribourg joue contre Hanovre et Mayence fera face à Eintracht Francfort.

Mondial des clubs: le Real Madrid en demi-finales

L’un des invités inattendus en finale, le Al Ain. Le club emirati a créé de surprise dans la première rencontre des demi-finales. En effet, Al Ain, a écarté mardi River Plate d’Argentine, les Argentins pourtant vainqueurs de la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champions en Amerique latine.

Face à la technicité des Argentins, les Emiratis ont opposé un jeu basé sur l'engagement physique et la rapidité. Les deux équipes ont été séparées par les tirs au but au terme du match nul (2-2).

Plus réaliste, Al Ain a remporté la séance 5-4 et attend en finale le vainqueur du match qui oppose ce soir le Real Madrid double tenant du titre, et le Kashima Antlers de Japon.