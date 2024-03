Les électeurs sénagalais appelés aux urnes le 24 mars

Au Sénégal, le scrutin présidentiel aura donc lieu le 24 mars. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue cet après-midi [07.03.24]. Au lendemain d'une précédente décision qui avait fixé le scrutin au 31 mars.

Dans son communiqué, le Conseil constitutionnel fait savoir que la fixation de la date du scrutin et la convocation du corps électoral sont des prérogatives du président de la République.

En retenant, hier mercredi, le 31 mars comme date de la présidentielle, le Conseil dit n'avoir exercé ses prérogatives que par substitution, en vertu de ses prérogatives de régulation des institutions.

Début mars, des manifestations ont eu lieu au Sénégal pour réclamer le départ de Macky Sall le 2 avril, date de fin de son mandat présidentiel Image : Cem Ozde/Anadolu/picture alliance

Soulagement et espoir des électeurs

La presse sénégalaise indiquait plus tôt dans la journée que les sept juges s'aligneraient sur la date du 24 mars, proposée par Macky Sall, le 31 mars décidé hier tombant sur la fête de Pâques. Le Sénégal est certes un pays à majorité musulmane, mais la communauté chrétienne n'y est pas négligeable.

Comme beaucoup de Sénégalais, Mohamed Diop, médecin, se réjouit que le scrutin puisse enfin se tenir : "Aujourd'hui, on se sent soulagé d'avoir écoulé cette question, objet de nombreuses tergiversations, déclare-t-il. On est content de cette situation d'apaisement. Espérons que cela va bien se terminer."

Les archives du Palais de Justice de Dakar ont été touchées ce jeudi par un incendie Image : Seyllou/AFP/Getty Images

Campagne électorale et ramadan

Mais avec cette nouvelle date, les 19 candidats ne pourront pas faire campagne pendant trois semaines, comme le veut le code électoral. Nous sommes ici dans une situation exceptionnelle, a déclaré à l'AFP, avant la décision de ce jour, Babacar Gueye, l'un des leaders de la plateforme Aar Sunu Election (Préservons notre élection).

Bassirou Diof, étudiant, entrevoit déjà des difficultés liées à la tenue du ramadan : "C'est un mois qui n'a rien à voir avec les autres mois. Pendant ce mois béni, le pays ne fonctionne pas de la même manière. Et comme les élections ont lieu en plein milieu, cela aura inévitablement un impact. Nous prions pour que tout se passe bien afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions voter dans les meilleures conditions."

La campagne électorale devrait commencer le 8 mars à minuit et se dérouler en plein ramadan, alors que le jeûne musulman débute dans quelques jours. Le scrutin présidentiel du 24 mars se tiendra neuf jours avant la fin officielle du mandat du président Macky Sall, le 2 avril.

En cas de second tour, dont la date n'est pas encore connue, Macky Sall resterait au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur.

Par ailleurs, une partie des archives du Palais de Justice de Dakar a subi un incendie ce jeudi. Les locaux ont été évaucés. La première cause avancée du sinistre est une explosion suite à une fuite de gaz. L'information reste à confirmer.