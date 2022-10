Un complexe cinématographique pour Dakar

Les Cinémas Pathé Gaumont ont inauguré jeudi dernier (06.10.), le Pathé Dakar, un complexe de sept salles de cinéma implanté dans le quartier Mermoz de la capitale sénégalaise.

Selon Moustapha Samb, directeur du complexe Pathé Dakar, "les spectateurs seront dans les mêmes conditions techniques que la personne qui sera à New York ".

Pathé Dakar devrait offrir aux spectateurs un large choix de films de tous les genres et pour tous les goûts avec des œuvres cinématographiques sénégalaises, africaines, et internationales.

"Pathé Dakar relèvera haut la main tous les défis d’un cinéma du XXIe siècle", a indiqué le président des Cinéma Pathé Gaumont, Aurélien Bosc.

Avec sept salles pour 1.394 fauteuils, le complexe, considéré comme faisant partie des plus grands d'Afrique de l'Ouest, fait plus que doubler l'offre de salles dans cette métropole à l'expansion galopante, où s'entremêlent habitudes de vie traditionnelles et modernes.

Les cinémas y avaient pour ainsi dire tous fermé dans les années 2000, sous l'effet du désengagement de l'Etat, et de la concurrence du DVD.

"Le bon cinéma c'est dans les grandes salles", Moussa Sène Absa (cinéaste sénégalais)

L’inauguration de ce complexe est une opportunité pour le marché de la production des films africains et sénégalais, selon le cinéaste sénégalais, Moussa Sène Absa.

Les travaux de Pathé Dakar ont commencé en 2019 pour une inauguration initialement prévue en 2020, mais retardée par la pandémie de Covid-19, puis par les tensions internationales qui ont ralenti l'acheminement des équipements.

Après Dakar, Abidjan et Casablanca, capitales économiques de la Côte d’Ivoire et du Maroc, seront les prochaines villes qui accueilleront des cinémas Pathé.