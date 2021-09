A Ziguinchor, le kankourang reste confiné cette année

Joxafrica lutte au Sénégal contre les dangers de l'Internet pour les jeunes

Nous parlons aujourd’hui de la protection des Jeunes et des enfants face aux dangers de l’Internet et des réseaux sociaux avec Assane Diouf, fondateur et président de l’association Sénégalaise "Joxafrica". Mais tout d’abord le mot du jour : Paralympique...