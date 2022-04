Rwanda: les proches de Paul Rusesabagina inquiets pour son état de santé

Au début d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mercredi (20.04.2022) à Bruxelles, l’assistance a pu visionner une vidéo de l’acteur américain, Don Cheadle, qui a incarné Paul Rusesabagina à l’écran dans le film Hôtel Rwanda.

Don Cheadle qui se dit fier d’avoir incarné ce rôle, a rappelé qu’il a rencontré aussi bien la famille de Paul Kagamé que celle de Paul Rusesabagina.

Estimant connaître les deux hommes, il a demandé à Paul Kagamé de faire preuve envers Paul Rusesabagina, de la même bienveillance qu’il a eue à son égard.

Présent également dans la salle, Roger Rusesabagina a rappelé combien il était important pour son père de pouvoir revenir en Belgique pour y être jugé.

Il y va de sa santé aussi bien physique que mentale dit Roger Rusesabagina. "Cela a été démontré par les autorités dans le monde, que ce soient les Belges, les Américains, l’Onu, les Italiens, les Espagnols que le procès n’a pas été équitable. Le soutien dont nous avons besoin c’est de dire au Rwanda : vous n’avez pas su faire un procès, libérez-le immédiatement et renvoyez-le chez lui en Belgique auprès de sa famille," a expliqué Roger Rusesagabina à la Deutsche Welle.

Procédure en cours

L’avocat belge de Paul Rusesabagina a pour sa part, insisté sur les conditions de détention et le déroulement du procès de son client qu’il estime avoir été inéquitable.

Il a également fait le point par rapport aux différentes procédures en cours.

"Il y a un deuxième dossier qui est ouvert pour enlèvement et nous avons eu une facture qui vient du siège de la compagnie d’aviation qui a été saisie par le juge d’instruction belge. Cette facture montre qu’effectivement c’est la présidence de la république rwandaise qui a payé pour effectuer les parcours Athènes-Dubaï-Kigali-Athènes. Je crois que maintenant on va passer devant la chambre du conseil et j’espère pouvoir obtenir un non-lieu par rapport à ce problème là. Et aux USA, vous avez un dossier concernant l’enlèvement pour voir si par cette compagnie d’aviation on pourrait confirmer que tout ceci a été effectué à la demande de la présidence de la rwandaise. Je pense que maintenant, tout ceci est clair", indique Me Lurquin.

Pour rappel, Paul Rusesabagina vivait en exil en Belgique et aux Etats-Unis depuis 1996. Il possède la nationalité belge.

Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour "avoir fondé et appartenir" au Front de libération nationale (FLN), groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.

Campagne "Free Rusesabagina"

L’activiste rwandais, Pacifique Kabalisa, rescapé du génocide contre les Tutsis, l’a rencontré plusieurs fois. Il se souvient d’un homme empreint de justice.

"Paul, quand vous discutez avec lui, c’est quelqu’un qui est fort attaché aux valeurs de vérité, au respect des droits de l’Homme. Je ne connaissais pas Paul en tant que politicien, à chaque fois qu’on discutait, je le trouvais beaucoup plus humanitaire que politicien. Et lorsqu’il a créé son parti, quand je l’ai appris, personnellement, j’étais déçu. Moi, je l’encourageais plutôt à continuer dans l’humanitaire, en lui disant que son message passerait beaucoup mieux par l’humanitaire que par le politique", précise l’activiste rwandais.

Selon ses proches, Paul Rusesabagina,a été victime il y a quelques semaines en prison d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur lequel aucun diagnostic fiable n'a été posé. De plus il souffre de fortes douleurs à un bras laissant craindre "un arrêt cardiaque", d'après sa fille.

Cette conférence de presse a également été l’occasion de parler du lancement de la campagne "Free Rusesabagina" qui compte désormais de nombreuses célébrités hollywoodiennes comme Scarlett Johansson, Don Cheadle, Joaquin Phoenix, pour ne citer que ceux-là.