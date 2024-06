Alcaraz triomphe à Roland-Garros

Après plus de 4 heures en terre battue de Roland Garros, Carlos Alcaraz (numéro 3 mondial), a fini par l'emporter face à Alexander Zverev (4e mondial) en cinq sets : (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2).

Le jeune tennisman espagnol Carlos Alcaraz (21) a ainsi remporté son troisième titre de Grand Chelem, son premier en terre battue :

"Je veux signifier à la foule, que ça a été un grand voyage depuis le premier match jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste de bons mots pour vous les supporters. C'est incroyable, le soutien que je reçois non seulement pendant les matches mais aussi pendant les entraînements. Je me sens comme à la maison. Vous avez rendu ce tournoi si spécial. Alors, merci beaucoup et je vous verrai bientôt, c'est sûr“, a déclaré Carlos Alcaraz devant ses supporters.

Trois surfaces de référence

À 21 ans et un mois, Alcaraz est devenu grâce à sa victoire le plus jeune joueur à s'imposer sur les trois surfaces de référence en Grand Chelem.

Avec trois titres majeurs, il rejoint aussi Andy Murray et Stan Wawrinka parmi les joueurs en activité.

Zverev a été battu en finale de Roland-Garros après avoir mené deux sets à un Image : Stephanie Lecocq/REUTERS

Une victoire obtenue dans la douleur

Après avoir encaissé deux sets contre un. Oui en effet, car Carlos Alcaraz est parvenu à renverser la situation après avoir encaissé deux sets contre un.

Une finale totalement inédite qui s'est soldée en 4heures 19 minutes de jeu en cinq sets, la première depuis Nadal-Puerta en 2005.

Carlos Alcaraz a à cet effet tenu à remercier son concurrent :

"Tout d'abord, je tiens à féliciter Alexander Zverev pour un bon début d'année, un bon niveau de tennis, un grand tournoi. C'est incroyable le niveau auquel il joue, la preuve du travail qu'il fournit à chaque fois, chaque jour. Je sais qu'il donne tout son cœur chaque jour, sur le terrain."

Alexander Zverev a quant à lui encaissé un nouvel échec cruel en finale trois ans et demi après sa défaite contre l'Autrichien Diminic Thiem en finale de l'US Open où il avait mené deux sets à zéro !

La RDC s'est imposé 1-0 contre le Togo à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires Image : Sia Kambou/AFP/Getty Images

Les éliminatoires en Afrique

Cinq matchs étaient au programme ce dimanche pour le coup d'envoi de la 4e journée des éliminatoires au Mondial 2026.

Dans le groupe B, les Léopards de la RDC se sont imposés à domicile face aux Eperviers du Togo.

Les Lions de la Teranga , les joueurs Sénégalais en effet sont dans le même groupe B allés battre les Mourabitounes sur le même score 1-0.

La Namibie a tenu en échec les Aigles de Carthage 0-0 dans le groupe H, tandis que São Tomé-et-Principe a perdu face au Liberia 0-1. Enfin dans le groupe A, Djibouti et l'Ethiopie se sont neutralisé 1-1.

La Mannschaft à la veille de l'Euro

A quelques jours du coup d'envoi de cette 17e édition de l'Euro 2024, l'heure est aux derniers réglages pour les équipes qualifiées.

L'Allemagne, pays hôte, a notamment livré deux matchs amicaux. D'abord contre l'Ukraine la Mannschaft a été tenue en échec 0-0 lundi dernier. Ensuite vendredi contre la Grèce, les joueurs de Julian Nagelsmann sont venus à bout des Grecs pour s'imposer 2-1 en deuxième mi-temps.

Maximilian Mittelstädt égalise 1-1 contre les Pays-Bas et célèbre avec Joshua Kimmich cette égalisation. Image : Maik Hülter/TEAM2sportphoto/IMAGO

Le coup d'envoi de cette édition sera donné à Munich vendredi entre l'Allemagne et l'Ecosse. L'objectif étant de bien commencer cette compétition comme l'a exprimé le latéral droit de la sélection allemande Joshua Kimmich :

"Le premier très grand objectif est de gagner le premier match. Nous n'y sommes pas parvenus lors des derniers tournois. Cela nous met toujours beaucoup de pression. De plus, le premier grand objectif est vraiment pour faire de ce match un succès, créer une atmosphère positive et aborder le tournoi avec un sentiment positif",a-t-il expliqué

Le pays hôte est logé dans le premier groupe avec l'Ecosse, la Hongrie et la Suisse. Il faut aussi rappeler que l'Allemagne a déjà participé à 13 phases finales de cette compétition. Elle a remporté 3 Coupes d'Europe en 1972, 1980 et en 1996.