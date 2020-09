Rentrée parlementaire en RDC, priorité au budget

Au cours de la session ouverte ce mardi, les députés doivent examiner le budget de l’exercice 2021. Une session ouverte alors que plusieurs Congolais sont préoccupés par les reformes électorales dans ce pays.

Écouter l'audio 02:06 "Priorité sera accordée à l’examen et au vote du projet de loi de finances" (Jeanine Mabunda)

Cette question pourrait justement s’inviter car, selon Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, de telles questions doivent être traitées devant l’Assemblée nationale et le Senat.

"Plusieurs initiatives sur la réforme des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c’est une évidence qu’aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l’occurrence, l’Assemblée nationale et le Sénat où se tiennent les débats adéquats", a déclaré Alexis Thambwe Mwamba.

Kabila de retour en politique

L’ouverture de cette session a par ailleurs été marquée par la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila, l’ancien président de la République démocratique du Congo qui a fait une de ses rares apparitions en public, presque deux ans après son départ de la tête du pays.

C'est d’ailleurs la première fois que l'ex-chef de l'Etat honore son mandat de sénateur à vie, que la Constitution accorde aux anciens présidents de la République.

L'ex-chef de l'Etat Joseph Kabila honore son mandat de sénateur à vie (picture-alliance/AP/J. Delay)

A l’Assemblée nationale, la présidente Jeanine Mabunda a passé en revue la situation sanitaire, sécuritaire et économique du pays avant de lancer un appel au gouvernement de déposer, dans le respect des délais, le projet de loi budgétaire.

"Je rappelle que la session ordinaire qui s’ouvre ce jour est avant tout de par la volonté du constituant, une session budgétaire. Priorité sera accordée à l’examen et au vote du projet de loi de finances de l’exercice 2021 qu’il revient au gouvernement de déposer au bureau de notre chambre, dans le respect des délais requis par la Constitution et la loi relative aux finances publiques", a insisté Jeanine Mabunda.

Les travaux de la session ordinaire de septembre vont durer trois mois. Ils s’étaleront donc jusqu’au 15 décembre 2020.