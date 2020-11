RDC : passe d’armes entre alliés

Selon Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le ministre des Finances, Sele Yalaghuli, bloquerait le salaire des militaires, policiers et fonctionnaires afin que ceux-ci se révoltent contre le chef de l’Etat.

Ces déclarations ont déplu au ministre des Finances, l’un des fidèles lieutenants de l’ancien président Joseph Kabila. C’est pourquoi celui-ci a déposé le 11 novembre une plainte auprès du procureur général près la Cour d’Appel de Kinshasa-Gombe pour des "propos infractionnels".

Écouter l'audio 03:26 Dieudonné Wamu Oyatambwe : "C'est le reflet de la persistance d'une tension à l'intérieur de la coalition FCC-CACH"

Par ailleurs, en pleine discussion sur le budget 2021, le même ministre des Finances accuse la présidence d'avoir dépassé de… 14.000% son budget en 2019.

"C'est le reflet de la persistance d'une tension ou d'une défiance réciproque à l'intérieur de la coalition FCC-CACH. Les uns accusent les autres de bloquer l'appareil gouvernemental. D'autres accusent les autres de violer systématiquement la Constitution. Quand les consultations populaires initiées par le chef de l'Etat vont se terminer, on saura dans quel sens ira cette coalition", estime Dieudonné Wamu Oyatambwe, politologue et écrivain, spécialiste de la politique africaine.

Le problème, c'est Joseph Kabila

C’est pour tenter de lever tous les blocages auquel il est confronté et qui l’empêchent de gouverner que le président Félix Tshisekedi a initié, début novembre, des consultations nationales avec toutes les sensibilités politiques, sociales, religieuses du pays.

Pour Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le problème et la solution, c’est Joseph Kabila.

Écouter l'audio 06:10 Augustin Kabuya : "Joseph Kabila doit comprendre que le Congo est dirigé par quelqu’un d’autre"

"Nous pouvons trouver la solution si Joseph Kabila arrivait à comprendre que le Congo est dirigé par une autre personne et non par lui. On le fait vivre sur des illusions, entretenues par ses collaborateurs, sur le fait qu'il serait le deuxième président de la RDC. Ou bien que ce serait lui le vrai chef de l'Etat. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas cautionner", prévient-il.

Rupture possible

Si aucun compromis n’est trouvé à l’issue des consultations nationales, la rupture entre les deux alliés FCC et CACH sera-t-elle actée ?

André-Alain Atundu, le porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle ne le croit pas.

Écouter l'audio 07:50 André-Alain Atundu : "Ce sont les états d'âme d'une personnalité du CACH"

Il indique que "jusqu'à présent, il n'y a pas eu un acte officiel, une déclaration officielle, des propos officiels pour dire que nous y mettons fin. Alors on va considérer ce que vous appelez passe d'armes comme les états d'âme d'une personnalité du CACH, vis à vis de l'action du gouvernement."

Augustin Kabuya a déclaré à la DW, que l’UDPS va organiser une marche pacifique de soutien aux consultations initiées par le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi ce samedi (14.11) sur toute l’étendue du territoire national.