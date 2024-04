En RDC, les conducteurs de taxi sont en grève à Bukavu

Depuis le début de la grève, aucun véhicule de transport en commun n'est visible dans les artères de la capitale de la province de Sud-Kivu. Des centaines de personnes se déplacent à pied, l'air fatigué et en colère à Bukavu, une ville déjà confrontée à l'insécurité.

"Cette grève a beaucoup pénalisé la population. Moi j’ai été touché du fait que ma famille est en deuil et nous ne pouvons pas acheminer le corps au lieu de l’enterrement. J’ai encore plus de cinq rendez-vous à honorer, mais je ne sais pas comment faire. Avec les trois jours de grève, je me demande, comment allons-nous vivre ?", a déploré, Safari Bandondezi, affecté de façon particulière par ce mouvement des conducteurs de taxi.

Plusieurs témoignages recueillis font état de retards au travail et à l'école.

Une grève de taxi est observée dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu dans l’Est de la RDC. Les taximans et chauffeurs ont voulu dire non aux tracasseries policières. Image : flickr/Radio Okapi

Des faux frais

Les chauffeurs de taxi dénoncent ce qu’ils qualifient de tracasseries de la police routière.

"Par rapport à ces tracasseries, il y a d’abord la multiplicité des postes de police et à chaque poste, il y a une panoplie de policiers. Pour eux, que tu aies les documents ou pas, on cherche à créer des infractions qui n’existent pas, juste pour te soutirer de l’argent. Nous ne sommes pas d’accord avec ces pratiques", a expliqué Amos Bisimwa, membre de la synergie des mouvements citoyens Tujenge Congo.

Le commissaire provincial de la police du Sud-Kivu, le général Roger Isiyo, dit ne pas comprendre les raisons de cette grève. Informé sur les cas de policiers corrompus, celui-ci dit les avoir déjà affectés dans d’autres unités de la police.

"Nous avons pris des dispositions pour un bon comportement des policiers sur la voie publique et nous avons initié une période de courtoisie routière, pour que chacun des usagers s’organise pour être en ordre avec les documents de bord, au lieu de s’en prendre à la police. Chacun doit faire son travail", a-t-il insisté.

Les représentants des confessions religieuses ont rencontré le commissaire provincial Roger Isiyo pour tenter une médiation, afin que la situation revienne à la normale.