En RDC, l’opposition hostile à la double nationalité

Le débat a été relancé lorsque des Français d'origine congolaise ont rappelé au président Felix Tshisekedi en visite en France, l'urgence et la nécessité de légaliser la double nationalité en RDC.

Le débat a été relancé cette semaine, lors de la visite du président Félix Tshisekedi en France. Alors que le président Félix Tshisekedi a appelé à la patience dans la gestion de cette question qui est sensible en RDC, l'opposition souligne pour sa part son hostilité à la double nationalité.

"Congolais d'origine, vous l'êtes partout où vous êtes et vous le demeurez. Si vous voulez maintenant obtenir une autre nationalité, c'est encore libre à vous. Mais avec cette conséquence que vous n'êtes Français, Canadien, Américain qu'en France, au Canada ou en Amérique", a estimé Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD de l'ancien président, Joseph Kabila.

Une nationalité exclusive

De son côté, Rostin Manketa, directeur exécutif de la Voix des sans voix, estime que la question de la nationalité doit plutôt être abordée avec sagesse et intelligence.

S’il n’existe pas de données précises, on estime le nombre de Congolais de la diaspora entre cinq et sept millions, en y incluant ceux qui ont acquis la nationalité de leur pays d’accueil. Image : Arsene Mpiana/AFP/Getty Images

"Autant nous avons peur que le pays soit infiltré en acceptant la détention concurrente de la nationalité congolaise avec une autre, autant il faut également savoir que la République perd énormément en refusant la détention par une personne de la nationalité congolaise, concurremment avec une autre", a-t-il déclaré.

Un débat très complexe, selon Carlos Mupili, professeur de droit, qui explique que la légalisation de la double nationalité devra passer par une révision de la Constitution.

"S'il faut qu'on puisse toucher à la question d'unicité et d'exclusivité de la nationalité congolaise, il faut d'abord réviser l'article 10 de la Constitution. Or, pour le moment, ce n'est pas encore à l’ordre du jour. Aujourd'hui, si on ouvre la question de la double nationalité, ceux qui en seront bénéficiaires, ce sont les étrangers", a expliqué Carlos Mupili.

L'article 10 de la Constitution stipule que la nationalité congolaise est "une et exclusive". Elle ne peut être détenue simultanément avec aucune autre.