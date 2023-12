RDC : des bureaux de vote ont ouvert en retard à Kinshasa

Les machines n'étaient pas encore installées dans de nombreux quartiers de la capitale congolaise ce matin dont à Masina, non loin de l'aéroport.

David Mbu Mulobo est infirmier. Sa carte professionnelle d'infirmier dans la main avec sa carte d'électeur, il déambule dans le centre de vote.

"Ouh, moi je suis arrivé depuis 6h. J'étais là mais le déploiement du matériel était en retard", explique-t-il au micro de la DW.

Si le gouvernement a décrété que le jour du vote était chômé et payé, David, lui, doit retourner travailler, tout comme certaines femmes qui doivent trouver de quoi nourrir leurs proches.

"Depuis le matin j'ai vu quelques mamans partir, elles ne voteront pas, elles doivent chercher quelque chose pour la famille", assure-t-il.

Tembo Toko Kole, souffrant de paludisme et cathéter encore dans le bras, a quitté l'hôpital ce matin pour aller voter.

"Moi j'ai arrêté la perfusion pour accomplir mon droit constitutionnel. Mais ça n'a pas marché. Je rentre là-bas pour m'occuper de ma santé", confesse-t-il avec regrets.

Des problèmes que les administrateurs reconnaissent

Des dysfonctionnements et des retards que reconnaît Pascaline Kapinga, membre de l'un des bureaux de vote.

"Dans d'autres centres, c'est seulement ce matin qu'ils ont reçu les machines. Ils sont en train de les installer, nous sommes en retard", admet-elle.

Tout cela, sous le regard un peu dépassé de certains observateurs, venus pour s'assurer du bon déroulement du vote, comme Rinha Ntumba, venue au nom d'un député.

"Jusqu'ici, on est encore à l'extérieur. On attend parce qu'ils sont encore en train d'installer les machines. Une fois que cela sera fini, on entrera à l'intérieur pour faire notre travail d'observation", explique-t-elle.

A 11h, la plupart des électeurs n'avait pas encore pu voter et certains ont donc rebroussé chermin.