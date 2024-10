Congo Airways renforcée malgré la création d’Air Congo

La République Démocratique du Congo (RDC) et Ethiopian Airlines ont récemment signé les statuts pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne, dénommée Air Congo.

Le gouvernement congolais a par ailleurs confirmé que le vol inaugural d'Air Congo est prévu pour début décembre.

Congo Airways en crise

Cette initiative de création d'Air Congo surgit en pleine crise pour Congo Airways, la compagnie nationale existante. Cependant, cette dernière pourrait finalement être renforcée par l'arrivée de trois nouveaux avions, dont deux seront loués auprès d'Air France, selon Jean-Lucien Bussa, ministre du Portefeuille de l'État.

"Entre le 6 et le 7 novembre, le premier avion en location arrive. Si tout est conclu, nous aurons donc deux avions d'ici novembre," a précisé le ministre Bussa. En plus de ces deux avions loués, un troisième appareil sera acquis par la Caisse nationale de sécurité sociale avant décembre et mis à la disposition de Congo Airways.

Congo Airways a rencontré plusieurs difficultés au fil des années, notamment des problèmes de gestion, des défis financiers, et des contraintes opérationnelles. Image : rafapress/Zoonar/IMAGO

Sur le plan politique, le député Etienne Andrito Alendo a récemment déposé une question orale avec débat à l'Assemblée nationale, adressée à Jean-Pierre Bemba, vice-Premier ministre en charge des Transports, afin d'obtenir des éclaircissements sur la situation de Congo Airways.

"Nous demandons au ministre de nous expliquer l'évolution de Congo Airways, et pourquoi le gouvernement a décidé de créer une nouvelle compagnie. Est-ce une remise en question de ce qui a été fait précédemment, ou s'agit-il d'une tentative de saboter cette initiative ?", a-t-il déclaré.

Privilégier les vols domestiques

Certains économistes, tels que Matthieu Takizala, estiment que le gouvernement devrait se concentrer sur le développement des vols domestiques et encourager le secteur privé.

"À chaque fois qu'une compagnie aérienne est créée en RDC, on se focalise directement sur les vols long-courriers. Il est nécessaire de commencer par les liaisons domestiques et d'envisager des partenariats avec d'autres compagnies. Une gouvernance à la fois privée et publique serait idéale," a souligné Takizala.

Congo Airways, qui risquait de perdre son certificat de transport aérien et son agrément, a récemment bénéficié d'un moratoire de 90 jours accordé par l'Association du transport aérien international (IATA), offrant ainsi un répit à la compagnie.