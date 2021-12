Nouvelle tentative de médiation avec la Codeco en RDC

Après une mission ratée l'année dernière pour tenter de convaincre les miliciens de la Coopérative pour le développement économique au Congo (Codeco) de déposer les armes, les anciens chefs rebelles de l'Ituri vont retourner dans cette région pour tenter une nouvelle fois de persuader les miliciens de cesser les hostilités et d'intégrer le processus de désarmement et réintégration.

"Nous avions déjà dit cela au gouvernement, il faut pouvoir intervenir rapidement pour pouvoir prendre en compte le cahier des charges des miliciens", expliquait ce jeudi matin (02.12), dans la matinale de la DW, Floribert Ndjabu Ngabu, chef de l'ancien Front des nationalistes et intégrationnistes, négociateur dans ce dossier.

"L'acalmie que nous avions réussi à atteindre l'an dernier a désormais totalement disparu, il y a de nouveau des attaques, de nombreux problèmes, de nombreux civils déplacés à cause de cette insécurité", déplore-t-il. "C'est un sentiment de déception, il va falloir désormais que la situation se calme à nouveau", dit-il. "Seulement ainsi, nous pourrons mettre en place les programmes voulus par le gouvernement".

Opérations ougandaises contre les ADF

Cette annonce intervient alors que, depuis mardi, des troupes ougandaises sont engagées dans des opérations lancées contre les rebelles des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Des frappes aériennes et tirs d'artillerie ont visé, depuis l'Ouganda des positions des Forces démocratiques alliées.

Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par le groupe Etat islamique

Le groupe armé est régulièrement auteur de massacres de civils dans l'est de la RDC et accusé par Kampala d'être responsable de récents attentats revendiqués par l'organisation jihadiste Etat islamique.

L'état de siège instauré par Kinshasa depuis début mai n'est jusqu'ici pas parvenu à mettre fin aux violences des groupes armés dans la région. Ce nouveau partenariat militaire entre la RDC et l'Ouganda "est une initiative qu'il faut soutenir", a dit, mercredi, l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdou Abarry, président en exercice du Conseil de sécurité en décembre. Ce genre d'union pourrait "se faire au niveau de l'Afrique centrale, non pas seulement entre la RDC et l'Ouganda" et prendre "exemple sur ce que nous avons fait au Sahel avec le G5 Sahel", a-t-il poursuivi.