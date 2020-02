Racisme: Leverkusen aux côtés de Moussa Marega

Le Bayer Leverksen a battu 2-1 le FC Porto de Moussa Marega. Cible des cris racistes le weekend dernier à Guimaraes au Portugal, l’attaquant malien a été fraternellement accueilli par les supporters de Leverkusen.

Sur les banderoles, l’on pouvait lire, "Welcome Marega, thre is no place for racism". Et au sein de Bayer Leverkusen, il n'y avait qu'un seul mot d'ordre à ce sujet:

L'entraineur de Leverkusen, Peter Bosz

"Pour etre plus clair, il n y apas de place pour le racism dans le football, ou dans la société en général. Nous ne devons pas du tout l’accepter. Il ne faut pas regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons été très clairs, et nous avons dit. Nous ne voulons pas cela. Nous en avons discuté au sein de l’équipe, et je pense que la position de Leverkusen est trrès claire à ce sujet. Nous ne tolerons pas ce genre d’attitude".a dit l’entraineur de Bayer Leverkusen Peter Bozs

Dans les autres rencontres, Wolfsburg jouait à domicile contre Malmö, et le club allemand s’est imposé 2-1 contre les

Suédois de Malmö. L’Eintracht Francfort a accueilli le club autrichien de Salzbourg, et les Aigles de Francfort, demi-finaliste de la dernière édition se sont imposés 4-1.

Les JOJ 2022 au Sénégal

Pour la première fois sur le continent. Cet évènement mondial se déroulera dans trois villes au Sénégal: Dakar, Diam-nadio et la ville côtière de Saly.

Katarina Witt aux Jeux olympiques d'hiver (1988)

L’heure est aux préparatifs. Une somme de 236 millions d’euros financée sous forme de prêt par la britannique Standard Chartered Bank , est prévue uniquement pour le stade moderne de 50.000 place à Diamnadio.

Les travaux de construction ont été lancés hier par le président sénégalais Macky Sall, et prendront 17 mois.

A noter que la 4e édition des Jeux olympiques de la Jeunesse se tiendra entre mai et juin 2022, et sera organisée dans les villes de Dakar, Diam-nadio et la ville côtière de Saly.

Le sélectionneur ivoirien de football limogé

Ibrahim Kamara a été demi de ses fonctions hier par la Fédération ivoirienne de football à la demande de son comité exécutif, qui n'a pourtant pas donné de détails sur les mobiles de ce limogeage.

Il faut dire que Kamara est arrivé à la tête de la sélection ivoirienne des séniors en 2018 et a conduit les Eléphants jusqu’en quarts de finale de la dernière CAN-2019 en Egypte.