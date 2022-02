Quelle capacité de nuisance des FDLR basées en RDC ?

Plus de vingt ans après leurs arrivées sur le sol congolais (dans la foulée du génocide rwandais), les FDLR ne constituent plus une réelle menace pour le Rwanda, estime Bob Kabamba.

Pour ce professeur de sciences politiques à l'université de Liège, en Belgique, ce sont les enjeux économiques qui guident les actions du Rwanda dans l’Est de la RDC plutôt que les enjeux sécuritaires. "La question des FDLR est pendante depuis plusieurs années. Il faut bien se rappeler que le Rwanda en 1996, quand il décide de pouvoir aider l’AFDL à entrer au Congo, ça a été l’une des raisons qui l’ont poussé à entrer en guerre, " explique le politologue sur la Deutsche Welle.

"Par ailleurs ce même argument des FDLR a aussi été un argumentaire en 1998 lorsqu’il ne s’agissait plus de l’AFDL mais plutôt du RCD. Il faut noter que même après l’arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, le Rwanda a signé des accords avec le Congo pour pouvoir mener des opérations communes sur le territoire congolais dans l’Est du Congo. Et ce sont justement ces accords qui avaient poussé Vital Kamerhe à rompre avec le président Kabila. Donc, les FDLR ont toujours été un faux vrai prétexte pour le Rwanda pour continuer à assurer son leadership et considérer l’Est du Congo comme sa zone d’influence, " conclut le professeur Kabamba.

Rivalité Rwanda-Ouganda

Jason Stearns, chercheur et fondateur du Groupe de recherche sur le Congo de l'Université de New York, estime que pour comprendre l’équilibre fragile de l’Est de la RDC, il faut aussi tenir compte des relations entre l’Ouganda et le Rwanda.

L’Ouganda a récemment lancé des opérations dans l’Est de la RDC (fin novembre 2021) et a envoyé des troupes au Nord Kivu et en Ituri. Cela a certainement été perçu comme une menace par le Rwanda, précise le chercheur, qui rappelle la rivalité entre les deux pays.

"Ce qui m’a aussi frappé dans les propos de Kagamé, c’est le lien qu’il a fait entre les ADF et les FDLR. Alors qu’à ma connaissance et dans les rapports qu’on a vu des Nations unies et des autres experts, on n’a jamais vu de telles preuves de relation entre les deux groupes armés qui historiquement ont très peu en commun. Ils n’ont pas de lien. Lui, il essaye de faire ce lien pour dire que tous ces groupes rebelles constituent une menace à la sécurité rwandaise, pour moi, il faut encore prouver cela, " confie le chercheur à la DW.

Les enjeux sécuritaires de la RDC discutés à Brazzaville

Le contexte sécuritaire dans la région des Grands lacs a fait l’objet d’un mini-sommet à Oyo, dans le nord de Brazzaville, samedi dernier (12.02.22).

Quatres chefs d’Etat y étaient présents: le Congolais Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Yoweri Museveni d'Ouganda et Faure Gnassingbé du Togo.

Les opérations conjointes entre l’Ouganda et la RDC dans l’Est du pays ont longuement été évoquées lors de ce sommet. Les présidents d’Angola, du Burundi et du Rwanda manquaient à l’appel en raison de leurs agendas chargés.