Un quintuplé d'Haaland contre Luton Town

En déplacement sur la pelouse de Luton Town, Manchester City s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale grâce à sa victoire 6-2. Un festival offensif auquel l'attaquant norvégien Erling Haaland a largement contribué avec cinq buts inscrits en 56 minutes.

Son meilleur coéquipier à l'attaque Kevin de Bryune s'est illustré quant à lui avec un quadruplé de quatre passes décisives. Une complémentarité qui satisfait le manager de Manchester City, Pep Guardiola :

"Erling Haaldn a besoin d'un joueur de qualité, qui a une bonne lecture de jeu, et qui est aussi généreux. Donc Kevin de Bruyne est le joueur le moins égoïste devant le but. S'il (Erling Haaland) pouvait en marquer un autre, il l'aiderait.",a-t-il souligné.

Leicester et Newcastle qualifiés de justesse

Si Manchester City s'est facilement qualifié face à Luton Town, cela n'a pas été le cas pour les autres matchs des huitièmes de finale. Sur la pelouse de Bournemouth, Leicester City s'est difficilement imposé après prolongation (0-1).

La partie n'a pas été non plus facile pour Newcastle qui a arraché sa qualification pour les quarts au terme des tirs au but 4 contre 3 de Blackburn après avoir été accroché pendant 120 minutes (1-1).

Les huitièmes de finale se poursuivent ce mercredi avec quatre (4) matchs au programme : Chelsea fera face à Leeds United, Nottingham Forest va accueillir Manchester City, Brighton va quant à lui défier Wolverhampton, tandis que Southampton sera à Anfield pour y affronter Liverpool.