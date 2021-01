Premier League : Liverpool revient dans la course au titre

À Londres, Liverpool a mis fin à sa série de cinq matchs sans victoire en s'imposant hier soir sur la pelouse de Tottenham.

Les Reds ont battu les Spurs 3-1, grâce notamment à un but et une passe décisive de Sadio Mané. Roberto Firmino et Trent Alexander Arnold ont inscrit les deux autres buts.

Liverpool veut conserver sa couronne

Cette victoire est extrêmement importante pour Liverpool, déjà parce qu'elle a eu lieu contre un concurrent direct mais surtout car elle permet au club de recoller un peu au classement.

Liverpool, 4e, ne compte plus que quatre points de retard sur le leader, Manchester City, qui possède cependant encore un match en moins.

Pour Jürgen Klopp, il est évident que cette victoire prouve que son équipe est encore capable d'aller au bout en championnat :

"Oui, c'était une bonne performance, qui était nécessaire, pour être honnête. C'était le bon moment pour montrer que nous sommes toujours là. Maintenant, nous allons rentrer à la maison et revenir dans quelques heures à Londres pour jouer contre West Ham", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse, convaincu que son équipe peut conserver son bien.

Kane sort blessé

En revanche, pour Tottenham, le titre s'éloigne. Les Spurs sont maintenant 6e, à huit points de la tête. Des Spurs qui devront compter sans Harry Kane lors de ces prochaines rencontres de championnat mais aussi peut-être de Ligue Europa.

L'attaquant britannique, sorti sur blessure lors du match, pourrait être absent près d'un mois selon son entraîneur José Mourinho. Il souffre des deux chevilles après avoir été taclé un peu sèchement lors de la première mi-temps.

Koulibaly montre la voie

En Italie, on disputait le dernier quart de finale de la Coppa Italia. Et suite à sa victoire 4-2 contre Spezia, le Napoli a validé son ticket pour le dernier carré. L'international sénégalais Kalidou Koulibaly a été un des artisans de la victoire napolitaine en inscrivant le premier but.

Le Napoli retrouvera en demi-finale l'Atalanta Bergame, qui s'était qualifiée mercredi soir aux dépens de la Lazio.

L'autre demi-finale mettra aux prises l'Inter Milan à la Juventus. A noter que les matchs aller auront lieu très rapidement, à savoir le 3 février prochain.